Maestre se avergüenza del "paripé de las tres derechas" y de su "dinámica antidemocrática" contra Pablo Iglesias

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mostrado su "vergüenza" ante el "paripé de las tres derechas" con la intención de declarar persona non grata al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, además de reprobarle, una dinámica que la edil ha calificado en rueda de prensa de "antidemocrática".

Vox, PP y Cs piden la declaración de persona non grata, los primeros, y la reprobación, en el caso de los partidos de gobierno, por unas declaraciones que hizo Iglesias en su programa de radio el pasado 28 de septiembre. "Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", ironizaba.

Para Maestre es una "vergüenza que Almeida dedique el tiempo de sus intervenciones a comentar las declaraciones de una persona en una tertulia". "La ciudad tiene muchos problemas, parte son responsables de él, y lanza esta triste maniobra de distracción pero tiene las patas cortísimas", ha lamentado la concejala.

La edil de Más Madrid ha cargado contra una "dinámica antidemocrática", que "no tiene mucho que ver con una concepción democrática de la política". "No me gustan ni esas declaraciones ni la figura de la que hablamos pero no me da derecho a expulsarle de la comunidad política", ha argumentado la edil.

Para Más Madrid, estas propuestas que elevarán al Pleno de mañana no son más que un "paripé de los tres partidos de la derecha para ocultar con una maniobra de distracción las enormes faltas de gestión en la ciudad".