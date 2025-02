Maestre carga contra Almeida por "avalar y hacer la pelota" a Mazón en un acto "donde no han estado ni Feijóo ni Ayuso"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "avalar y hacer la pelota" al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en un acto que "no han estado ni el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ni la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso".

Así lo ha manifestado este lunes después de que Almeida haya defendido a su "amigo" Carlos Mazón, "el único que ha reconocido responsabilidades", frente a los que quieren imponer "la odiosa batalla del relato" aunque "no declararon la emergencia nacional pudiendo hacerlo" y salieron "huyendo de Paiporta".

En un desayuno informativo, el alcalde ha presentado a Mazón, quien ha sido hostigado y presentado como "el absoluto y único responsable" de lo ocurrido con la dana, cuando de facto "es el único que ha reconocido responsabilidades, que ha tomado medidas y que está liderando la reconstrucción".

"No solo ha elegido no ponerse de perfil, sino que ha elegido ponerse en el centro de los micrófonos y de los focos para avalar y hacerle la pelota a Mazón en el que no han querido participar ninguna de las grandes espadas del Partido Popular", ha remarcado la líder de la oposición en el Consistorio en la rueda de prensa previa al Pleno municipal.

Maestre ha recalcado que "ninguno de los dirigentes del Partido Popular ha querido estar allí para avalar la gestión inepta y con consecuencias delincuenciales y criminales de durante la dana" y ha lamentado que Almeida "haya hecho el papel de pelota institucional". "Imagino que para tapar los escándalos que le afectan directamente a él", ha añadido.