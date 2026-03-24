Maestre carga contra Almeida por ser "triste comercial" de constructoras y fondos mientras "vende" Madrid "a trozos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de un monumento en recuerdo a los caídos por la libertad de expresión, frente a la sede de la APM, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, por ejercer de "triste comercial" de constructoras, inmobiliarias y fondos mientras se dedica a "vender" Madrid "trozo a trozo y calle a calle".

Así lo ha trasladado en su intervención en el Pleno de Cibeles de este martes, una sesión que ha contado con representantes del Sindicato de Inquilinas entre el público, que finalmente han sido expulsados por el presidente, Borja Fanjul, tras mostrar pancartas y lanzar panfletos desde la tribuna de invitados.

Rita Maestre ha preguntado al regidor sobre los planes del Gobierno municipal para la adquisición de más viviendas para la Empresa de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), y le ha instado a intervenir ante una nueva venta de los 1.860 pisos repartidos en 18 promociones que formaban parte del patrimonio EMVS, hasta que fueron vendidos por el equipo de la alcaldesa Ana Botella (PP) a un fondo de inversión.

"Hay 1.860 familias que están organizadas porque no van a callarse y no van a quedarse quietas en sus casas mientras ustedes le roban Madrid. Porque esto no es un accidente, no es un desastre natural y tampoco es mala suerte. Es una estafa política, concretamente la suya", ha criticado Maestre.

Dice la portavoz de Más Madrid que las casas se pasan de "fondo a fondo" como si fuesen "cromos". "Como si no fueran hogares, como si dentro no hubiera gente a la que ustedes tendrían que estar protegiendo", ha recalcado.

Maestre ha señalado que mientras esto sucede Almeida "resuelve" los problemas de vivienda en la capital de la mano de la "patronal del pelotazo" ya que, a su juicio, el regidor "no representa a una familia ecuatoriana que paga 600 euros por vivir en una habitación, representa a los constructores, a los inmobiliarios, a los fondos de especulación".

Madrid no es un escaparate, es la casa de la gente. Y la casa de la gente, señor Almeida, no se vende", ha zanjado Maestre.

ALMEIDA RESPONSABILIZA AL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, el alcalde ha preguntado a Maestre por qué no recompró esas viviendas durante el Gobierno de Manuela Carmena o por qué no las recompra ahora el Gobierno central, a través de Casa 47.

Del mismo modo, ha criticado a la portavoz de Más Madrid por formar parte de un Gobierno que "ha hecho del 'no a la guerra' un leitmotiv".

"¿Por qué ustedes han hecho una modificación de crédito de una partida de 1.300 millones de euros destinada a los ayuntamientos para comprar tanques, metralletas, minas y material militar? Si el Gobierno de España devuelve esos 1.300 millones de euros me comprometo a que vayan destinados a la compra de vivienda en la ciudad de Madrid. Me comprometo", ha lanzado el alcalde directamente a Maestre, recordando que la capital cuenta en la actualidad con 10.000 viviendas públicas.