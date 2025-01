Maestre carga contra la política de vivienda de Almeida y por "tapar su incapacidad" hablando sobre ella

Almeida contesta que Maestre "ha pasado del 'Yo sí te creo hermana' al 'Te creo en función de quién es'"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra la política de vivienda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y por "tapar su incapacidad" hablando de la vida personal de ella.

"Madrid es una ciudad llena de pisos turísticos ilegales, con los precios de compra y alquiler disparados y llena de buitres y especuladores que hacen negocio sobre las espaldas de las familias. Su política de vivienda es un fracaso", ha remarcado durante su intervención en el Pleno del Consistorio.

Maestre ha recalcado que es "la quinta vez" que pregunta sobre vivienda en esta legislatura y ha lamentado que "usted siempre ha intentado sacar la atención de la pregunta negándose a hacer su trabajo". Así, ha señalado que "su plan para evadir estas cuestiones y negar el fracaso es hablar de las promociones que usted va a construir dentro de cinco, de diez o de veinte años".

"Si su plan es hablar de Manuela Carmena, le doy un par de datos. En cinco años el Partido Popular ha empezado la mitad de las viviendas que empezamos durante el Gobierno de la exalcaldesa y en cinco años han entregado, dos terceras partes empezaron a construirse con nosotros. Francamente, yo no iría por allí", ha lanzado.

La jefa de la oposición también ha deslizado que "su plan es hablar de mí o de nosotros, como hace en cada Pleno para tapar su incapacidad" y lo ha comparado con "los chistes casposos, bulos y comentarios de cuenta anónima de Twitter, de los que usted es básicamente la representación institucional".

"Señor Almeida, a mí no me da lecciones de feminismo, ni de igualdad, ni de política en general. Un hombre que nunca ha perdido una sola ocasión para apoyar cualquier comentario machista que se le ponga delante de los micrófonos, sea Donald Trump o sea el señor Juez Carretero. Los comentarios chusqueros, medio verdes, medio casposos, siempre con descendientes, no sorprenden y no ofenden, dan vergüenza ajena, pero también nos recuerdan para qué estamos aquí", ha concluido.

ALMEIDA CRITICA A MAESTRE

Por su parte, Almeida ha contestado a la portavoz de Más Madrid asegurando que "ha pasado del 'Yo sí te creo, hermana' al 'Te creo en función de quién es'". En este sentido, el regidor ha pedido a Maestre que "se aclare consigo misma" y ha asegurado que está "completamente descolocada".

"La verdad es que la conozco prácticamente desde el año 2015 y le puedo garantizar que nunca la he visto tan descolocada como en el día de hoy. Me ha sorprendido enormemente que hablando de la principal preocupación de los madrileños. Usted ha hablado de la principal preocupación que tiene su proyecto político en estos momentos", ha remarcado.

Al hilo, ha señalado que "no ha hecho un discurso de vivienda, sino de autoafirmación para su mantenimiento en la política, al coste que sea". "Uno se puede ir de la política y se acabó. Pero lo que uno no debe hacer es ejercicios de psicoanálisis desde la tribuna del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Usted ha hecho 13 preguntas sobre vivienda, lo cual denota la preocupación que usted tiene. Casi empata con el número de viviendas que hicieron durante su mandato, 17", ha añadido.