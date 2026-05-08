Maestre condena el "dinero perdido en pagarle fastos a Ayuso", como unos días "en la playa" de la Riviera Maya

La presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, en su visita institucional a México - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado este viernes el "dinero perdido en pagarle fastos" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "y a sus amigos", entre los que ha incluido unos días "en la playa" de la Riviera Maya en su visita institucional a México.

A su llegada a la Casa de la Villa, donde se ha conmemorado el Día de Europa, la jefa de la oposición ha lamentado los "300.000 euros que todos" los madrileños han "pagado para financiar la Feria de Aguascalientes, que después le ha dado una medalla".

"Es decir, que además de pagarle un viaje, le hemos pagado una medalla con 300.000 euros de dinero público y después de eso ha decidido que ya era una agenda intensa y durante un par de días está sin agenda oficial en la Riviera Maya", ha añadido Maestre incidiendo en que los impuestos que paga la ciudadanía madrileña "está financiando días de vacaciones en la agenda de Ayuso para que se los pase en la playa".