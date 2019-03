Maestre contesta que "no es una particular sorpresa que la Comunidad obstaculice" actuaciones como Madrid Nuevo Norte

Publicado 21/03/2019 13:24:37 CET

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ha contestado que "no es una particular sorpresa que la Comunidad obstaculice los pasos que da el Ayuntamiento" en asuntos como la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte, destacando que es el Ejecutivo regional que "hizo lo posible para boicotear cualquier tipo de acuerdo" en su momento entre administraciones y socio privado.

Preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno si en el Ayuntamiento se ha planteado la opción de no poder aprobar la operación de manera inicial en abril, como tiene previsto, la portavoz ha contestado que es una situación "no contemplada por ahora". "Entendemos que la Comunidad no va a boicotear una operación de estas características", ha lanzado.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, espera que Madrid Nuevo Norte pase por el Pleno de abril aunque esto depende de un informe de la Comunidad, el de impacto ambiental. "Esperamos que todo el mundo reme a favor para que se lleve a cabo", declaró ayer. En todo caso se trataría de la aprobación inicial.

Horas después, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, auguraba que va a ser prácticamente "imposible" aprobar definitivamente en esta legislatura Madrid Nuevo Norte acusando al Ayuntamiento de "inoperancia" a la hora de remitir el expediente del proyecto a la Administración regional.

