Maestre cree que Almeida cede con el crematorio para compensar al lobby por pérdida de negocio con una Funeraria pública

Más Madrid analiza los procedimientos administrativos porque detectan "muchas opciones de que sean impugnables"



MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, cree que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha cedido a "la presión del lobby de las funerarias privadas" otorgando licencia a Parcesa para la instalación de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40 como "forma de compensar la pérdida de parte del negocio" una vez que llegó el final de la concesión privada de la Funeraria madrileña en 2016, con el gobierno de Manuela Carmena.

"La concesión de la licencia el 24 de agosto, es decir, en pleno momento estival, con menos cámaras mirando, es el logro de la presión del lobby de las funerarias privadas", ha analizado la jefa de la oposición en una entrevista con Europa Press.

Más Madrid está analizando los procedimientos administrativos empleados por el gobierno de Almeida porque detectan "muchas opciones de que sean impugnables". "Almeida nunca pondría un crematorio en el Paseo de la Habana, ni en Núñez de Balboa, ni en los distritos del norte de la ciudad o en el centro de Madrid", tiene claro Maestre, que le lleva a condenar una "gestión manifiestamente desigual" por parte de los 'populares'.

La portavoz de Más Madrid considera que la decisión "va contra los vecinos", más concretamente, contra los vecinos de Usera. "En el mismo barrio donde te quita la escuela infantil, te coloca el crematorio pero, un poco más allá, la depuradora y, otro poco más allá, está el vertedero. No es por casualidad que siempre caigan en el mismo lugar. Y no es por casualidad que Almeida no haga ningún caso a estos vecinos cuando se quejan", ha reprochado.

A Más Madrid no le convencen las explicaciones del Gobierno municipal sobre que no tienen ninguna otra opción porque tienen que aplicar lo que dictaminó la Justicia. "Eso es mentira", ha subrayado Rita Maestre, que ha señalado que en lo político van a evaluar las acciones para "impedir que a personas que, con toda su ilusión, todo su esfuerzo y todas sus ganas se han comprado una casa, les coloquen a 250 metros de la vivienda un crematorio".