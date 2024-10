Maestre critica "ratonera" del "plan de inmovilidad" en A-5, con "incrementos ridículos" en Metro y el "colapso" de A-42

El plan "no podría ser más decepcionante", ha calificado Maestre, que ve "puro humo porque no hay refuerzo real del transporte público

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra la "ratonera" que generará el "plan de inmovilidad" diseñado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida con los trabajos de soterramiento en la A-5, que prevé con "incrementos ridículos" en Metro y el "colapso" de la A-42.

Las obras de soterramiento de la A-5 y de construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste, que arrancarán antes del próximo 15 de octubre, provocarán a lo largo de los próximos meses afecciones al tráfico en la zona en la que se desarrollarán los trabajos, para lo que se ha previsto un refuerzo del 7,3% de las líneas de la EMT, así como más frecuencias en la L50, L10 y Metro Ligero. Las afecciones se desarrollarán especialmente en el tramo comprendido entre la avenida de Portugal y el entorno de la avenida del Padre Piquer.

La jefa de la oposición ha reprochado en un comunicado que el plan se conozca "cuando se echa encima el inicio de las obras de cerramiento de la A-5, en apenas diez días". Más Madrid ha conocido hoy el plan, después de haber enviado un escrito al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"SIGUEN FALTANDO 300 CONDUCTORES"

El plan "no podría ser más decepcionante", ha calificado Maestre, que ve "puro humo porque no hay refuerzo real del transporte público". "La EMT no plantea ni un servicio especial, ni una sola lanzadera, simplemente incrementar un autobús, un vehículo por línea en las seis líneas afectadas, mientras siguen faltando 300 conductores para poder prestar el servicio en condiciones", ha cuantificado.

A lo que une el "refuerzo raquítico del 9% del servicio en las líneas 5 y 10 de Metro, que además no aclara cómo va a asumirse en una red que ha perdido un 10% de maquinistas en la última década". "Y es humo porque no hay ni una sola medida de movilidad interna para los vecinos de los barrios de Campamento y Batán, que se van a quedar aislados dentro de una ratonera", ha añadido.

UNA A-42 YA COLAPSADA

"Es humo porque se plantean desvíos de tráfico de más coches en la A-42, que ya está colapsada por las obras de la línea 11 de Metro, como bien saben los vecinos del entorno de Santa María de la Cabeza, de Carabanchel, de Usera", ha continuado Maestre.

También "es humo porque podría descongestionarse flujo de la A-5 por el norte de la M-30 hacia el acceso de la A-6 con Moncloa y, sin embargo, se opta por recargar más el sur, recargar más por la entrada del Paseo de Extremadura, mientras se pierden carriles".

Para Más Madrid este plan de movilidad "es un cascarón vacío, un poco de titular, mucha improvisación y la misma apuesta de siempre por el atasco y el tubo de escape". Su modelo es otro, en la creencia de que las obras "son una oportunidad para reforzar el transporte público y así ir reduciendo progresivamente la dependencia del coche".