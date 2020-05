Maestre cuestiona posturas "conspiranoicas" sobre que el Gobierno retuvo información: "Tampoco sería inteligente"

"Igual que yo no creo que Almeida hiciera cosas malas para Madrid porque es de una ideología distinta, dudo que el Gobierno tuviera información" y la ocultara por "cálculo político"

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha cuestionado este miércoles las posturas "conspiranoicas" que sostienen que el Gobierno de la Nación retuvo información a las puertas de una pandemia mundial porque además "tampoco sería inteligente políticamente".

"La Justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer pero lo que no me parece razonable, no por parte de la Justicia sino por quien emprende estos caminos judiciales, es partir de una idea que creo que es conspiranoica", ha señalado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

"Igual que yo no creo que José Luis Martínez-Almeida hiciera cosas malas para Madrid porque es de una ideología distinta a la mía, dudo mucho de que el Gobierno de España tuviera información de que estábamos a las puertas de una pandemia mundial y que por un cálculo político decidiera pasar por encima de eso", ha argumentado.

"A toro pasado" cree que no tenían que haberse producido "ni la feria de educación en Ifema ni fiestas patronales en España ni las concentraciones pero es muy fácil decirlo ahora". "No creo que nadie tuviera la información y sí creo que hay un evidente interés político detrás", ha manifestado.

Maestre, que participó en la manifestación del 8-M en Madrid, ha lamentado que este tipo de cuestiones terminan por dirimirse en los tribunales pero antes "tienen un vaivén político en el que se pierde mucho tiempo".