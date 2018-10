Maestre defiende que Madrid Central es un plan "casi igual" al que Ana Botella "no se atrevió a poner en marcha en 2015"

Publicado 18/10/2018 15:27:01 CET

A concejales de distrito les trasladan "sus vecinos que cuándo van a llegar las medidas de restricción del tráfico y el cambio de modelo de movilidad" a sus barrios

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ha defendido que Madrid Central es "realmente parecido o casi exactamente igual" al plan que la exalcaldesa Ana Botella "no se atrevió a poner en marcha en 2015".

Lo mismo ha indicado sobre el protocolo anticontaminación, que lo diseñó el equipo de Botella "pero luego no lo aplicaba", ha contestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La edil ha señalado que la aplicación de Madrid Central "mejorará la salud de los madrileños" y es una medida "buena y muy deseable". "Nos preguntan los vecinos y nos dicen que sea (la puesta en marcha) cuanto antes y de manera muy firme", ha asegurado la edil.

Es más, en la reunión de Junta de Gobierno concejales de distrito han trasladado que "sus vecinos les dicen que cuando van a llegar las medidas de restricción del tráfico y el cambio de modelo de movilidad" a sus barrios, ha explicado.

Maestre ha defendido que una medida como Madrid Central es "necesaria y ha sido aprobada por Europa tras años de multas y sanciones porque Madrid no hacía nada para mejorar la calidad del aire". "Bueno, hacían cosas, planeaban proyectos que no aplicaban porque el proyecto de Madrid Central es realmente parecido o casi exactamente igual al plan que Ana Botella no se atrevió a poner en marcha en 2015", ha lanzado.