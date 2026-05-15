Maestre defiende que San Isidro es ejemplo del Madrid "abierto" que acoge a todos los chulapos sin importar su apellido

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en San Isidro - EUROPA PRESS

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido este 15 de mayo que San Isidro es un buen ejemplo del Madrid "popular, alegre y castizo", "abierto" para acoger a cualquier chulapo sin importar su apellido

"Hoy seguimos reivindicando una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad en la que caben todos los acentos y todos los apellidos, que es precisamente la seña de identidad de Madrid y nosotras la vamos a defender con uñas y dientes", ha señalado Maestre en declaraciones a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

De este modo, ha explicado que a ningún niño de la capital que se viste con el traje popular "se le pregunta de dónde son sus padres": "Porque estamos orgullosos de ser una ciudad que acoge desde hace décadas, desde hace años a todas las personas que vienen aquí a vivir y a trabajar. Y es muy importante señalarlo en estos días".

En este sentido, Maestre ha advertido que "la extrema derecha ha empezado a hacer listas negras, analizando los apellidos de las personas que en Madrid piden, por ejemplo, plaza en una escuela infantil, municipal o de la Comunidad de Madrid".

"Aquí nunca han hecho falta ocho apellidos madrileños ni para vivir, ni para trabajar, ni para disfrutar de nuestra ciudad. Y nunca lo van a hacer", ha afirmado la portavoz de Más Madrid.

Maestre ha pedido así que Madrid "nunca pierda su esencia" ni tampoco "su identidad". "Que ningún partido consiga convertirla en un lugar cerrado, viejo, donde hace falta tener ocho apellidos madrileños para ser considerado un ciudadano de primera.