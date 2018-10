Maestre dice que acto por los presos políticos en Venezuela ya se hizo pero PP le reprocha que no fue acto institucional

Publicado 25/10/2018 16:43:57 CET

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado que el acto en favor de los presos políticos en Venezuela ya se hizo pero el concejal del PP Percival Manglano le ha reprochado que ese fue un acto organizado por una ONG, no institucional, como sí se comprometió a hacerlo la alcaldesa, Manuela Carmena, en una reunión con los padres del opositor Leopoldo López.

Manglano ha añadido en el Pleno que el PP será el que organice ese acto. Maestre le ha replicado que, un mes después de que el Pleno aprobara una proposición que pedía la liberación de los presos políticos y la búsqueda consensuada de soluciones, la asociación Un Mundo sin Mordaza, que trabaja por la liberación de presos políticos venezolanos, pidió al Ayuntamiento espacio y recursos para organizar un acto con este contenido político.

Recibieron el 'sí' municipal y el acto promovido por la asociación se organizó en el edificio de grupos municipales de la calle Mayor el 21 de julio del año pasado. "Lo que se acordó fue un acto institucional, organizado por el Ayuntamiento, no por una ONG", ha contestado Manglano, que ha puesto sobre la mesa la situación de presos políticos en cárceles venezolanas, personas que "no se han puesto pegatinas en la solapa, no asaltan capillas ni hacen escraches".

"Nosotros recibimos a los desterrados de Venezuela cuando ustedes y el gobierno de España hablan de diálogo entre las dos parte cuando el chavismo lo que hace es tirar a los opositores desde edificios de diez pasos", ha añadido Percival Manglano.

"Soy blanco jugoso para los ultras de su partido porque sale gratis atizar a una mujer joven y feminista. No lo hacen con mis compañeros de mi partido. La demostración es evidente", ha criticado Rita Maestre a la bancada popular.