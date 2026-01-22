Maestre dice que el "nuevo revés judicial para Almeida" con el Bernabéu demuestra que "nunca ha actuado por los vecinos"

Archivo - La cantante Karol G durante una actuación, en el Santiago Bernabéu - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha declarado que "el nuevo revés judicial para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida", con el estadio Bernabéu como telón de fondo, viene a demostrar que "nunca ha actuado por los vecinos y vecinas" sino que "siempre han primado los intereses económicos de una gran entidad".

La jueza de Instrucción número 53 de Madrid haya propuesto enviar a juicio al Real Madrid y al administrador único de la sociedad que gestiona el estadio al apreciar indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024.

Maestre ha recordado en un comunicado que ha sido la vecindad la que "lleva años peleando y la que ha conseguido esta victoria porque si hubiera sido por Almeida hoy el club seguiría montando conciertos en medio de un barrio residencial, destrozando la vida, las noches y el descanso de los vecinos".

"Aquí han primado siempre los intereses económicos de una gran entidad que está por encima del bienestar de la ciudadanía y Almeida jamás ha trabajado para impedir esta vulneración del derecho al descanso y de la salud de miles de familias. Por mucho que lo intente, el alcalde no va a conseguir convertir Madrid en una ciudad sin ley", ha advertido Maestre.

La portavoz de Más Madrid ha subrayado que "aquí no puede haber privilegios para nadie, sea quien sea. Las normas de convivencia y de medio ambiente están para cumplirse y ningún club, por grande que sea, puede estar por encima de la ley".

EL GOBIERNO ESPERA "UNA SOLUCIÓN FAVORABLE PARA TODOS"

La portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, espera que "haya una solución favorable para todos" con el estadio Bernabéu. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha trasladado el respeto por el pronunciamiento judicial para recordar que "no afecta al Ayuntamiento de Madrid en la medida en la que ninguna persona de este Ayuntamiento está implicada en él mismo".

"Entendemos que el estadio Santiago Bernabéu es un espacio extraordinariamente relevante para la ciudad, icónico en lo deportivo, también en cuanto a otros posibles usos, pero que siempre tiene que darse el cumplimiento de la legalidad en todo lo que se desarrolle en la ciudad de Madrid. Así lo hemos venido reflejando siempre y cuando se ha producido un incumplimiento, lógicamente lo que se ha hecho es sancionar ese incumplimiento", ha señalado.