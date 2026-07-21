Maestre echa en cara a Almeida "vaciar de trabajadores" Madrid y éste le reprocha su "absentismo" en Junta de Portavoces

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, interviene durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha echado en cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "vaciar de trabajadores" la capital y Este le ha reprochado su "absentismo" laboral en la Junta de Portavoces.

Ha sido durante el Pleno de Cibeles donde Maestre ha criticado que Madrid se haya convertido en "un parque temático" para que "las grandes fortunas compitan a ver quién se compra un piso más caro en Chamberí que luego va a pasarse la mitad del año vacío", frente a otra realidad en la que tener un trabajo no implica "poder pagar un alquiler".

"Un Madrid en el que los taxistas, las barrenderas, las maestras, los funcionarios tienen que vivir en otra ciudad y pasar una hora y media cada día para llegar al trabajo. Es contemplar pasivo como los barrios se vacían de personas y se llenan de turistas, que hasta el menú del día está desapareciendo, señor Almeida", ha espetado al primer edil.

Dice la líder de la oposición que es "un plan deliberado" del PP para "hacerle la vida cada vez más fácil a los millonarios" a costa de "hacérsela más difícil a la gente trabajadora, a la gente normal, a la clase media madrileña".

Al hilo, Maestre ha cifrado una subida de salarios en la ciudad "del 14%", frente al "70%" de los alquileres y el "60%" del precio de viviendas. "¿Saben qué más ha crecido en Madrid? El número de millonarios, un 36% más desde que Almeida es alcalde de Madrid", ha aseverado.

"Eso es lo que está haciendo en Madrid y eso es lo que quieren para España", ha dicho, recordando la postura de los 'populares' en votaciones como la revalorización de las pensiones o la reducción de la jornada laboral.

Frente a ello, Almeida ha catalogado a la líder de la oposición como "élite extractiva", con un sueldo "muy por encima de la media del que hay en Madrid". "Usted ha decidido que todo su argumentario se refiere a esto de 'Madrid nos roba' o 'nos están robando Madrid'. Y yo le digo que la única élite extractiva que está sentada en el Pleno de este Ayuntamiento se llama Rita Maestre", ha lanzado.

Almeida ha afirmado que la portavoz de Más Madrid es "un ejemplo perfecto" de lo que es el "absentismo" laboral al "no asistir desde octubre" a la Junta de Portavoces.

"No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de venir aquí a defender a los trabajadores y ser incapaz de cumplir con la principal obligación que tiene un portavoz y por la que usted cobra un plus", ha subrayado Almeida refiriéndose a la Junta de Portavoces.