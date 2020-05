Maestre exige "marcha atrás en pacto con extrema derecha" que eliminó "el 90% de subvenciones" a asociaciones

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha reclamado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís que, ante los potenciales nuevos presupuestos tras la crisis del coronavirus, den "marcha atrás en el pacto con la extrema derecha" que supuso en enero de este año, con la aprobación de las cuentas para el ejercicio, "eliminar en un 90 por ciento" la financiación a las asociaciones de barrio y a los colectivos sociales.

"Para nosotros es fundamental, y de ninguna manera evitable en una negociación de presupuestos, que el Ayuntamiento financie y ayude a la sociedad civil que tanto está dando a la ciudad y que dé marcha atrás en el pacto que hizo con la extrema derecha en 2020", ha destacado la edil en una entrevista con Europa Press.

La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) calcula que los 58 espacios de apoyo mutuo que tienen identificados alimentan a más de 5.800 familias, una cifra que supera las 20.000 personas. El presidente de la Federación, Quique Villalobos, también advertía, en declaraciones a Europa Press, que la capacidad de resistencia de las redes vecinales es "limitada" y demandan más apoyo institucional.

El grupo municipal de Vox, encabezado por Javier Ortega Smith, incluyó entre las 60 medidas enviadas al alcalde Almeida para hacer frente a las consecuencias del coronavirus "acabar con gastos innecesarios y subvenciones a chiringuitos que contentan a unos pocos con el dinero de todos".

Entre las subvenciones fulminadas, Maestre ha recordado la destinada a las voluntarias del Servicio Doméstico Activo (SEOAC), que echaban un cable a las empleadas domésticas, o la que se dirigía a la asociación de mujeres de barrio de Opañel, entre muchas otras.

CONTRA LAS BONIFICACIONES FISCALES A LOS LOCALES DE APUESTAS

De cara al pleno del 29 de mayo, por el que pasará la propuesta del Gobierno de nuevas ordenanzas fiscales en el marco de la pandemia de la Covid-19, Más Madrid las ha enmendado "para afinar algunas cuestiones". Rita Maestre se refiere a un tipo de negocio, los locales de apuestas, que concitan un rechazo social en los barrios y que "no hay que incentivar".

"Son negocios que hay que redirigir a otra cosa que no sea nociva para la salud. El Ayuntamiento no puede incentivar de ninguna manera que se siga expandiendo la ludopatía por los barrios de Madrid, especialmente los más desfavorecidos. Es contrario al sentido común, es una política nociva y no la vamos a apoyar de ninguna manera", ha advertido.