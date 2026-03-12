Maestre inicia su "gran conversación" con vecinos de los 21 distritos para "escuchar" y armar mayoría política en 2027

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - EUROPA PRESS/FERNANDO SÁNCHEZ - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y colíder de la formación política, Rita Maestre, inicia este jueves una serie de encuentros con vecinos de los 21 distritos de la capital bajo el lema 'Otros hablan, aquí te escuchamos', con el objetivo de "convertir el descontento, la abstención y la mayoría social en una mayoría política en mayo de 2027".

El primer encuentro tendrá lugar así esta tarde en el Ateneo Republicano de Vallekas, en el distrito de Puente de Vallecas, dentro de una serie de reuniones que se celebrarán en espacios culturales y comunitarios de los barrios de Madrid y cuyo objetivo principal es escuchar a los vecinos, según detallan fuentes de la formación a Europa Press.

"Quiero escuchar, que la gente me cuente lo que le preocupa, sus problemas, sus ideas y sus propuestas", ha explicado por su parte Maestre sobre estos encuentros, cuyo formato estará alejado "de los mítines clásicos y electorales".

La iniciativa forma parte de la segunda fase de la precampaña de Más Madrid Ciudad, que arrancó el pasado mes de enero con el lema 'Te están robando Madrid', y que ahora se centra en lo que la formación denomina "la gran conversación" con la ciudadanía.

La prioridad, destaca Maestre, será recorrer barrios de los 21 distritos de la ciudad, con especial atención a aquellos con mayor desafección política y al sureste de la capital. "Queremos convertir esa mayoría social en una mayoría política para que los especuladores dejen de robarnos Madrid. Vamos a unir a gente que piensa distinto, que ha votado distinto, pero que quiere una ciudad asequible, una ciudad que no le expulse", ha subrayado.

La portavoz ha defendido que esta fase no está centrada en convencer, sino en escuchar a la ciudadanía. "Esta es una fase de atender y oír lo que la gente tiene que decirnos sobre lo que les preocupa, sus problemas, es momento de recibir ideas, queremos que vengan a hablar con nosotras", ha afirmado.

Tras la cita de este jueves en el Ateneo Republicano de Vallekas, los siguientes encuentros se celebrarán el 18 de marzo en el colectivo de creación y pensamiento La Parcería, en Arganzuela, y el 25 de marzo en el bar Yago, en San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

'OTROS HABLAN, AQUÍ TE ESCUCHAMOS'

La acción desplegada por Más Madrid se extenderá hasta el mes de diciembre, dentro de esta segunda fase de precampaña, que tuvo como punto de partida el Plenario de la organización. Entre las iniciativas puestas en marcha por la formación se encuentran el puerta a puerta, la campaña de comedores escolares universales y gratuitos, el refuerzo de la red de voluntariado y los encuentros vecinales encabezados por Maestre.

Precisamente el puerta a puerta, que comenzó el pasado 7 de marzo en Vallecas, sirve también para invitar a los vecinos a participar en estos encuentros. Con esta iniciativa, Más Madrid prevé visitar en torno a 10.000 hogares de la capital para escuchar las preocupaciones de los vecinos.

Desde Más Madrid sostienen que existe un "malestar profundo" entre la ciudadanía por el encarecimiento de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el aumento del coste de la vida, pero que ese descontento no siempre se traduce en participación electoral.

De este modo, la formación apuesta por ofrecer a los madrileños ante el próximo ciclo electoral "vivienda accesible, educación pública garantizada, sanidad fuerte, servicios públicos universales y costes de crianza asumibles".

En este sentido, Maestre ha señalado que el objetivo es dirigirse también a quienes se sienten alejados de la política. "La abstención no es indiferencia: es distancia respecto a una política que no ha dado respuestas a los problemas que la gente trabajadora de nuestra ciudad tiene en su día a día", ha concluido.