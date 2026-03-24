Maestre insta a Almeida a responder cuándo va a devolver los "300 millones" recaudados con su tasa "ilegal" de basuras

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a responder cuándo va a devolver lo recaudado y "cobrado injustamente a los madrileños", que ha cuantificado en 300 millones de euros, tras el "varapalo judicial" a su 'tasazo' de basuras "injusto" e "ilegal".

"300 millones de euros que el señor Almeida ha decidido cobrarle a todos los madrileños, 150 euros de media, independientemente de si tu barrio sigue siendo o no una porquería", ha trasladado Maestre a los medios desde el Palacio de Cibeles, donde ha afirmado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es "tajante" y "clara en la nulidad".

Para la portavoz de Más Madrid, una "chapuza administrativa" defendida por el regidor "a capa y espada" que se suma a una "ristra de sentencias judiciales" contra las políticas impulsadas por el Gobierno municipal.

"Es una chapuza administrativa que castiga a los barrios del sur, que son precisamente los que menos se limpian y que tenían tanta prisa por cobrar que no fueron capaces ni siquiera de adjuntar los papeles mínimos como para que la ciudadanía pudiera alegar con pleno conocimiento del tema del que se estaba tratando", ha afirmado Maestre.

Así, además de "devolver lo cobrado", Maestre pide a Almeida "ponerse a hacer una tasa de basuras, que tenga en cuenta la realidad de los barrios de Madrid y lo que dice la ley europea, que es que tiene que pagar más quien más contamina".

"La responsabilidad es del señor Almeida. Quien tiene que asumirla, se lo he dicho en el Pleno, pedir perdón y, sobre todo, empezar a devolver el dinero", ha concluido.