Maestre ironiza con la campaña municipal del 8M: "A Almeida sólo le falta preguntar para cuándo el día del hombre"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha ironizado con la campaña institucional del Consistorio con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y ha afirmado que al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, "sólo le falta un vídeo preguntándose para cuándo el día del hombre".

Así lo ha manifestado Maestre este miércoles a través de una publicación en la red social 'X', en la que ha criticado el enfoque de la campaña municipal con motivo del 8M, "que diluye a las mujeres y que podría estar cualquier otro día". "Les molesta el feminismo, les molesta el color morado, les molesta mencionar la violencia machista, hablar de patriarcado o del reparto de los cuidados", ha señalado.

Posteriormente, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz municipal ha criticado que a Almeida le "moleste hablar de feminismo, el color morado, nombrar la violencia machista, hablar de patriarcado y que las mujeres ocupen el espacio público", además de cargar contra las "políticas reaccionarias" del PP en una campaña que está "tan vacía que podría ser cualquier cosa".

"Es una campaña que no dice nada, porque no quiere decir nada", ha criticado Maestre, además de asegurar que desde Más Madrid van a seguir luchando por una sociedad "más libre, más justa y más digna" para todas las mujeres, aunque algunos quieran reducirlo a "un feminismo de escaparate y neutro".

EL AYUNTAMIENTO CRITICA QUE LA IZQUIERDA SOLO QUIERA "CREAR MUROS"

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que entienden que al PSOE y Más Madrid "no les guste la campaña" porque hace un llamamiento a "la unidad de toda la sociedad para alcanzar juntos la igualdad real". "Apuesta por evitar el enfrentamiento y la polarización. Y la izquierda solo cree en los muros y solo practica el sectarismo", han criticado desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Así, han apuntado que es "preocupante que se indignen tanto" con esta campaña mientras no se escandalizan con los compañeros "que contrataban servicios de prostitución y que tratan a las mujeres como mercancía". "Les preocupa que en la campaña no aparezca el color morado, pero no que el Gobierno de España deje desprotegidas a las víctimas de violencia con los sucesivos fallos en las pulseras antimaltrato o que hayan puesto a más de 1.400 violadores y pederastas en la calle con la ley del 'solo sí es sí'", han trasladado.

En el Ayuntamiento de Madrid, mientras tanto, han asegurado que trabajan para hacer realidad el lema de la campaña: 'Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos'. "Nuestro compromiso se mide con hechos y eso es incuestionable: la inversión en recursos de promoción de la igualdad y de atención a víctimas de violencia de género ha pasado de 19 millones en 2019 a 29 millones en 2026", han defendido.