Maestre le dice a Garrido que la "bronca institucional no favorece" a la gente, pide cooperación y que refuerce Metro

Publicado 24/10/2018 13:49:25 CET

Asegura que Madrid Central tiene los informes técnicos pertinentes, que están a disposición de la Comunidad

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, se ha dirigido al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, para decirle, con las diferencias sobre Madrid Central como telón de fondo, que "la bronca institucional no favorece a ningún vecino, vote lo que vote".

También le ha pedido cooperación institucional y que refuerce Metro, pues presenta con constantes "averías, problemas de reducción de frecuencias y aglomeraciones" porque durante años no se han comprado vagones y no se han convocado plazas de conductores.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la concejala ha asegurado que Madrid Central cuenta con todos los informes técnicos pertinentes y los ha puesto a disposición de la Comunidad.

Maestre ha añadido que la "bronca institucional no beneficia" a la ciudadanía, como sí lo hace que "las administraciones colaboren, cooperen y se coordinen para dar los mejores servicios". La portavoz ha pedido mejoras en Metro al Gobierno regional y ha puesto al Ayuntamiento a disposición para "colaborar y financiar para que esa competencia que tiene en solitario la Comunidad pueda mejorar".

"No nos encontrarán en un cruce de titulares porque esto no es una campaña electoral sino un gobierno", ha rematado la edil, que ha defendido que con Madrid Central se reducirán las emisiones contaminantes en un 40 por ciento. "No sé qué otra prioridad debe tener una Administración que no sea proteger la salud de los ciudadanos", ha terminado.