MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, no encuentra razón técnica alguna para que Campamento y Aluche no se beneficien de la fase que ahora arranca de soterramiento de la A-5, como sí lo hará la vecindad "de sólo 200 metros más allá".

Con vecinos de los alrededores de la calle Padre Piquer, Maestre ha subrayado que "van a vivir todos los perjuicios de una obra de grandísimas dimensiones y con grandísimo impacto en sus vidas durante años", por ejemplo, en la movilidad, "pero ninguno de sus beneficios".

Maestre tampoco se cree las palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien garantizó el soterramiento de ese tramo en una fase posterior en virtud del acuerdo alcanzado con el Ministerio "para hacerlo coherente con el proyecto de organización de la operación Campamento".

"NO ME CREO QUE ESA OBRA VAYA A LLEGAR DESPUÉS"

"No me creo que esa obra vaya a llegar después y, en todo caso, no creo que ningún vecino merezca que el beneficio de la obra llegue cinco o diez años después que al vecino de 200 metros más allá. No hay una explicación técnica, desde luego no hay ninguna razón para no hacerlo", ha replicado Maestre.

La portavoz de Más Madrid intuye "una razón económica", aunque "el Ayuntamiento tiene dinero suficiente y presupuesto suficiente como para garantizar, por fin, esta obra, que es una promesa incumplida desde hace muchos años".

Los vecinos de Campamento, Batán y Aluche "llevan años, cuando no décadas, esperando una obra que mejore la calidad de vida de sus barrios y de sus vidas, una obra que se prometió en el año 2019, una promesa electoral incumplida por José Luis Martínez-Almeida que lleva cinco años de retraso", ha indicido Maestre.

UNA PARTE DE LA VECINDAD QUEDA "ABANDONADA"

Para Maestre la concreción hoy de esa promesa electoral "está muy lejos de las expectativas de los vecinos y de lo que se merecen desde hace demasiados años ya, dado que se han encontrado con una obra por fases en la que la vecindad que vive entre la calle Illescas y las traseras de la biblioteca Ángel González, en Campamento, "va a quedarse sin los beneficios de esa obra".

Las dos fases suponen, apunta la portavoz de Más Madrid, que "una parte de los vecinos se ven beneficiados por las obras y otra parte de los vecinos se queda sencillamente abandonada, sin que nada de ella llegue a sus calles ni a sus barrios".

Por ello, Más Madrid reclama que los trabajos "se realicen tal y como se prometieron en el conjunto que está afectado en la A-5, es decir, que incluya los barrios de Batán, Campamento y Aluche". "Es una obra que tiene que llegar a todos los vecinos por igual", ha insistido.

PIDE A ALMEIDA "QUE NO SE ENCOMIENDE AL GOBIERNO DE ESPAÑA"

Maestre ha pedido a Almeida "que no eche balones fuera, que no se encomiende al Gobierno de España o a otras administraciones y que haga su trabajo, que es gestionar una obra para el conjunto de los vecinos cumpliendo su promesa electoral del año 2019, es decir, que haga la obra en todo el tramo prometido".

No comparte las palabras de Carabante en las que justifica las fases en los trabajos de soterramiento para acompasarlos con la operación Campamento porque con ella "llegarán en unos años vecinos nuevos que se merecen, por supuesto, tener toda la calidad de vida, pero es que aquí, ahora ya hay vecinos".

"No puede encomendarse a las obras que se realicen dentro de diez o de quince años para que lleguen vecinos nuevos y abandonar a suerte a los que ya viven aquí porque de lo que estamos hablando no es de una zona que está vacía, pendiente de desarrollo, en la que tienen que llegar las dotaciones, no. Aquí ya hay casas, hay luz, hay colegios, hay vecinos, hay escuelas infantiles, hay varias miles de personas que viven en estos barrios", ha expuesto Maestre.

PLAN DE MOVILIDAD PARA EVITAR LA "RATONERA"

Días atrás Carabante tachaba de "infantil" el plan alternativo de movilidad presentado por Más Madrid, lo que ha sido contestado por Maestre afirmando que el delegado simplemente "ha prometido que el refuerzo de la movilidad va a consistir en un autobús más por cada una de las seis líneas afectadas. Ese es todo el plan de refuerzo de la movilidad para una obra de grandísimas dimensiones".

Lo que Más Madrid pide, "como se ha hecho en otras ocasiones, es poner autobuses lanzadera y servicios especiales desde los distintos puntos de la Comunidad que llegan a Madrid cada mañana por la A-5. Es decir, que se tome esta obra como lo que es, una obra de gran envergadura".

Finalmente, Maestre ha recordado que cuando se cerró la línea 1 de Metro por obras internas se puso en marcha un servicio de autobús especial en ese mismo trazado. "Se ha hecho en otras obras grandes, se puede hacer también en esta para evitar que estos barrios se conviertan en una ratonera y que los vecinos que llegan desde Alcorcón, Móstoles, de otros municipios o desde la propia ciudad se vean condenados a un atasco permanente no durante uno o dos meses, que eso es arreglar un puente pequeño, sino durante dos, tres, cuatro o cinco años", ha argumentado.