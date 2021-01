Maestre pide dimisión de Carabante por "caos" de Filomena

Contradice a Almeida porque el aviso de la AEMET anunciaba 20 centímetros de nieve "como mínimo"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido la dimisión del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por el "caos" en la gestión del temporal 'Filomena' en la ciudad y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que deje ser un "Mr. Wonderful" motivacional.

"Estaban avisados (por la AEMET) y la previsión permitía una anticipación, que no se produjo", ha replicado Maestre a Almeida en el Pleno de Cibeles, después de un primer aviso que llegó el 31 de diciembre mientras que el 5 de enero, "el día del baile de Reyes", el aviso de la AEMET hablaba de un "fenómeno especialmente grave, cuando anunciaron 20 centímetros de nieve como mínimo".

Antes de la activación del nivel rojo por nevada, que llegó por primera vez en Madrid, el alcalde lanzó "un mensaje de triunfalismo", junto al del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que aseguraba que se estaba "preparado", o el de la delegada de Cultura, Andrea Levy, con su "toma Polonia" en Twitter.

"Se comunicó mal, primó la propaganda y no la gestión pública", ha lamentado Maestre, después de recordar que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "tuiteó desde no se sabe dónde que iba a dejar la calefacción puesta", mandatara "que no apareció hasta el sábado por la mañana y llegando tarde, con una directora del 112 que no ha aparecido y que no se sabe por qué no ha dimitido".

SIN LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La portavoz de Más Madrid ha defendido que el Ayuntamiento podía haber limitado la actividad en la tarde de la gran nevada para evitar que los conductores, incluidos los de la EMT, se quedaran atrapados.

Y todo con un plan sin un refuerzo en los recursos, de modo que ese viernes fueron 200 los bomberos desplegados, "cuando en un día normal son 230 los que cubren una guardia de todos los parques" y eso con un 400 por ciento más de atenciones con respecto a un día normal.

Unido a que "el 70 por ciento de los vehículos de los bomberos no podían moverse por las ruedas o por no tener cadenas" ya que el Gobierno no firmó un contrato de emergencia para comprarlas. "Y no se movilizó a más agentes de Policía que un día normal en una falta total de previsión", ha destacado.

Tampoco ha obviado la cuestión de la limpieza, con "una semana sin recogida y montañas de basura" en la calle, con una "cierta normalidad" que no se ha recuperado hasta diez días después. Y sobre los colegios ha lamentado "otra semana perdida" destacado que "la mayor parte de los accesos los han liberado las familias y han tenido la poca vergüenza de no firmar un contrato de emergencia hasta una semana después de la nevada".

CAÑADA REAL

Maestre, con una camiseta con la que ha reclamado la vuelta de la luz a la Cañada, se ha dirigido a Almeida para recordarle que es "el alcalde de una ciudad en la que 1.800 niños llevan cinco meses sin calefacción, sin luz, sin poder hacer los deberes". "Durante la nevada no han hecho nada para garantizar que esos vecinos no sufrieran consecuencias más graves", ha apostillado.

Rita Maestre ha resumido que existe un consenso ciudadano sobre una ciudad "colapsada, impractible con montañas de basura, colegios cerrados, carriles bus llenos de nieve y con un alcalde en televisión dando una falsa sensación de normalidad" tirando de "épica".

"Tenemos a Mr. Wonderful con sus frases motivacionales", ha lanzado la edil, que ha pedido a Almeida "menos chaquetas de emergencias y menos 'vamos Madrid" y más servicios públicos y gestión.