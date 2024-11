Maestre pregunta dónde estuvo Mazón durante horas y reclama su dimisión por "marear la perdiz y embarrar"

921627.1.260.149.20241108124354 El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón - Carlos Luján - Europa Press

"Tenemos que asumir que las catástrofes naturales van a ir a más y poner más refuerzos y más presupuesto"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se ha preguntado dónde estuvo el presidente valenciano Carlos Mazón, "durante las cinco horas que figuran como vacías en su agenda institucional" y ha exigido su dimisión por "marear la perdiz y embarrar".

Maestre y parte del grupo municipal han secundado la convocatoria en Sol de apoyo a los afectados por la DANA promovida por los sindicatos y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Sus primeras palabras han sido para agradecer la solidaridad y el trabajo logístico y de apoyo moral de organizaciones, ONG y miles de voluntarios.

La jefa de la oposición madrileña ha pasado a exigir responsabilidades. "No es cierto que no hubiera responsables, no es cierto que haya sido una tragedia que ha caído el cielo sin que nadie lo supiera. La realidad es que la información institucional de la que disponía la Generalitat Valenciana para tomar cartas en el asunto, para prevenir, para advertir, para avisar a la población valenciana y para poner todos los recursos valencianos y españoles para evitar una tragedia aún mayor no se pusieron encima de la mesa", ha subrayado.

"Hoy nos seguimos preguntando dónde estaba el presidente de la Generalitat durante las cinco horas que figuran como vacías en su agenda institucional el día de la mayor catástrofe valenciana y española en muchas décadas. ¿Dónde estaba Carlos Mazón? Las explicaciones han sido ambiguas, contradictorias, claramente insuficientes", ha preguntado.

DIMISIÓN DE MAZÓN

Más Madrid, acompañando a sus compañeros de Compromís, exigen la dimisión del presidente Mazón. "Tenemos que exigir la asunción de responsabilidades por parte de un Gobierno que no ha hecho nada más que marear la perdiz, nada más que embarrar aún más el terreno y no ha asumido una sola responsabilidad", ha reclamado Maestre.

La edil ha insistido en que "claramente era su competencia autonómica y no la realizó". "Vuelvo a preguntar, volvemos a preguntarnos desde Madrid, como se preguntan en Valencia, dónde estaba durante cinco horas Carlos Mazón, por qué no da la cara, por qué no explica esa ausencia de cinco horas en uno de los días más importantes de la historia de Valencia y de España", ha insistido.

LA ALERTA EN LA COMUNIDAD

Rita Maestre, a preguntas de la prensa, también ha recordado la DANA que hace un año azotó el sur de la Comunidad de Madrid, aunque no con tanta gravedad como en Valencia, aunque sí fue una "catástrofe".

"El año pasado hubo una prevención de una catástrofe con una alerta que llegó a todos los teléfonos de los madrileños pero hubo una parte del gobierno de la Comunidad de Madrid que salió a criticar esa alerta y a advertirnos sobre el peligro contra la libertad individual que suponía que un Gobierno pudiera advertirse de que estaba llegando una tragedia natural", ha remarcado.

Maestre ha utilizado este ejemplo para reclamar el papel de las administraciones y de las instituciones, que tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. También es momento para la reflexión. "Tenemos que hacer una reflexión sobre cómo ha funcionado el sistema de competencias y sobre la capacidad que tenemos como país, como comunidades autónomas y como ayuntamientos para hacer frente a tragedias como estas", ha planteado.

"La responsabilidad evidente de la Comunidad Valenciana no tiene que hacernos olvidar o esconder la pregunta de cómo ha funcionado el conjunto del sistema institucional y si podemos hacerlo mejor porque como país podemos hacerlo mejor", ha declarado.

La portavoz ha llamado a reflexionar "cuáles son los recursos, el presupuesto, los medios humanos y materiales" que tiene Madrid para hacer frente a catástrofes como estas. "Hace no tanto tiempo Filomena nos pilló a todos en plena calle, con trabajadores que se quedaron durmiendo en sus centros de trabajo, con los autobuses de la EMT colapsados en medio de la ciudad porque una nevada que sabíamos que iba a llegar no nos provocó esa alerta general con la que podría haber mandado el Gobierno madrileño a todo el mundo a casa", ha subrayado.

"Tenemos que hacer más y asumir mejor que las catástrofes naturales vinculadas al cambio climático van a ir a más, que van a ser más graves y que tenemos que poner más refuerzos y más presupuesto para gestionar estas tragedias naturales", ha propuesto.