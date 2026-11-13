Maestre reivindica las "manos limpias" de Frente Amplio frente a un PP que trata las instituciones como "su cortijo"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, presenta el Diálogo por la Regeneración Democrática organizado por el Frente Amplio, con la participación de Ada Colau, Javier Pérez Royo y Julia Miralles. - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha reivindicado este viernes las "manos limpias" de los representantes del espacio político de Frente Amplio, que han gestionado "centenares de miles de millones de euros" de dinero público "con las manos limpias", frente a un Partido Popular al que ha acusado de utilizar las instituciones como "su cortijo".

Así lo ha señalado durante su intervención en el 'Diálogo por la Regeneración Democrática' celebrado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid en el arranque de la campaña electoral del 29N, en el que ha participado la candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el jurista Javier Pérez Royo y la doctora en Ciencia Política Julia Miralles.

Maestre ha asegurado que "no es casualidad" que este encuentro se celebre en Madrid, donde "cada temporada" se suman "dos o tres casos de corrupción al tremendo histórico" del Partido Popular. "Tenemos una deprimente competición para ver qué PP ha robado más, si en la Comunidad Valenciana o aquí en Madrid", ha ironizado, recordando casos como Lezo, Púnica o Gürtel.

En este sentido, ha criticado a los políticos que creen que las instituciones "son su cortijo" y que se dedican a "confundir intereses públicos e intereses privados", al "negocio de los recomendados", al "clientelismo" y al "gasto millonario en propaganda institucional".

REIVINDICA A COLAU Y DEFIENDE QUE "HAY OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA"

Durante su discurso, la portavoz de Más Madrid ha ensalzado la trayectoria de las formaciones que componen Frente Amplio y ha rechazado la idea de que la llegada al poder conduzca a la corrupción. "Decían hace una década que cuando llegáramos al poder nos convertiríamos en lo que eran ellos, porque todo el que llega al poder roba, todo el que llega al poder se corrompe. Y la realidad es que nuestro espacio político ha demostrado que eso es falso", ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que estas formaciones han gestionado "con las manos limpias y sin entrar en ningún consejo de administración". "Así que hay otra forma de hacer política", ha proclamado Maestre.

Por último, ha incidido en que la regeneración democrática pasa también por contar con personas con "ética" y comprometidas con el respeto a las instituciones. "Para defender unos buenos servicios públicos hace falta un Estado fuerte. Para que el Estado sea fuerte tiene que ser confiable y para que el Estado sea confiable hay que respetarlo", ha defendido.

"A eso venimos nosotras, a los ayuntamientos, las comunidades y también al Gobierno del Estado, a respetar las instituciones, que son el patrimonio de los que no tenemos patrimonio", ha concluido.