Maestre se sentaría con el "veleta" Almeida para trabajar las ZBE tras años de "negacionismo climático" del alcalde

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha tendido la mano al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para trabajar juntos en la anunciada nueva ordenanza tras la anulación judicial de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), "si es que hay algo que hablar", tras años de "negacionismo climático".

Después de conocerse que finalmente el Gobierno es partidario de recurrir el fallo judicial, como le pedía Más Madrid, Maestre ve a Almeida como "un político muy veleta y que, de alguna forma, ha recogido lo que él mismo había sembrado". "El problema es que lo pagamos todos por el camino", ha lamentado la edil en una entrevista concedida a Europa Press.

Tiene claro que el recurso llegará pero en "una situación de incertidumbre durante bastantes meses, de inseguridad jurídica y quizás con un empeoramiento de la salud de los madrileños por el aumento de la contaminación".

"Madrid Central funcionó, ese Madrid Central que ahora se llama de otra manera, aunque nadie lo llame así porque es un galimatías impronunciable. Funciona desde que en el año 2018 empezamos a ponerlo en marcha (con el gobierno de Manuela Carmena)", ha defendido.

"ALMEIDA RECOGE LO QUE SEMBRÓ"

El fallo judicial resultado del recurso interpuesto por Vox no es más que una consecuencia de la actuación del 'popular'. "Almeida recoge ahora lo que sembró porque los mismos argumentos que Vox utilizó para recurrir el Madrid Central de Almeida son los que Almeida decía contra Carmena", ha argumentado.

El alcalde se ha "pasado años alimentando ese negacionismo climático pero cambió de opinión cuando llegó a la Alcaldía y ese caldo que alimentó se vuelve en su contra". "La diferencia es que yo no he cambiado de opinión, ni en el gobierno ni en la oposición. He defendido lo mismo siempre, en lo que creo, en una medida que es eficaz, junto a otras, para combatir la contaminación", ha remarcado.

"Sí, seguiremos siendo coherentes y nos sentaremos a hablar con ellos, si hay algo de lo que hablar. Desgraciadamente creo que es un gobierno con poca voluntad de consensuar sus medidas con las fuerzas políticas", ha lamentado.