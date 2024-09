Maestre sí apoya la desconcentración de medios, igual que considera que las mayorías absolutas "son más peligrosas"

Aunque ve difícil que un gobierno pueda definir "dónde está la verdad"



MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, sí apoya la desconcentración de los poderes mediáticos, igual que considera que las mayorías absolutas "son más peligrosas", aunque ve difícil que un gobierno pueda definir "dónde está la verdad".

En una entrevista con Europa Press, Maestre ha trasladado que ve complicado, desde el plano teórico, "que un gobierno, este o cualquiera, tenga la capacidad de definir qué se dice o qué no, cómo se dice o no y dónde está la verdad". "Eso siempre sale regular, yo diría, aunque también creo que es valiente y necesario apostar por la desconcentración de la creación mediática", ha expuesto.

Rita Maestre argumenta que la sociedad se ha "acostumbrado con mucha normalidad a poner la tele y a que todo lo que sale al final lo hace del mismo lugar", con lo que el derecho a la información "está bastante mermado", algo que se complica aún más con las redes sociales.

La edil no ha obviado que X, por ejemplo, "es propiedad de un señor que la está utilizando para hacer campaña en las elecciones norteamericanas y, a la vez, es el sitio en el que por la mañana se ven las noticias". "Es un instrumento que desde algunos lugares de la política se ha utilizado y se utiliza para generar y difundir odio", ha resaltado.

"Me preocupa un exceso de gobierno en la definición de lo que es verdad y lo que no lo es. No me preocupa la desconcentración del poder mediático porque cuando está repartido es mejor, igual que creo que las mayorías absolutas son más peligrosas", ha comparado.