Maestre, que se siente "culpable" y "furiosa", se ha puesto en contacto con Elisa Mouliaá

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha confesado sentirse en parte "culpable", además de profundamente "furiosa", tras el estallido del caso Errejón y ha reconocido que se ha puesto en contacto con la denunciante de quien fuera el portavoz de Sumar, la actriz Elisa Mouliaá.

"Escuché (a Mouliaá) hacer referencia a mi carta y me sentí también interpelada, por lo que me puse en contacto con ella", ha explicado Maestre, entrevistada en el programa 'Salvados', de La Sexta, un documento grabado el pasado 30 de octubre y emitido a menos de dos días de que Íñigo Errejón tenga que comparecer en el juzgado por un caso de presunta agresión sexual.

Maestre ha señalado que aún está digiriendo todo y que en este momento se siente "enfadada", "furiosa", además de decepcionada". "Hay un punto en el que no puedes evitar sentirte un poco culpable porque te preguntas cómo es posible que no viera esto antes. También me siento un poco orgullosa, lo que ha pasado es muy doloroso, pero no se habría resuelto así si no fuera por el feminismo y eso es reconfortante porque las cosas cambian, duramente, pero cambian y cambian a mejor", ha declarado.