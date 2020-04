Maestre tacha de "escandaloso" que no haya residencias medicalizadas cuando Ayuso "lo prometió hace un mes"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha tachado de "escandaloso" que, como ayer señaló el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la Comunidad no haya "una sola residencia de mayores que haya sido medicalizada" cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "lo prometió hace un mes".

Desde entonces "ni una explicación", ha lamentado Maestre a través de Twitter. La crítica se produce después de que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Cs), haya concretado que en las residencias de la región se han registrado 6.056 fallecidos desde el 8 de marzo hasta el 14 de abril.

Son datos facilitados por las propias residencias, alrededor de 475, a la consejería de Políticas Sociales, que a su vez los traslada al Gobierno central. Se van actualizando diariamente y se les informa los martes y viernes.

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), afirmó ayer, por su parte, que no entiende que se envíe a efectivos del Samur-Protección Civil a luchar contra el coronavirus a Soria y Segovia y que se hable de repliegue sanitario mientras las residencias de ancianos de la región no se medicalizan.

"No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León (CyL) y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver", afirmó.

El Gobierno municipal, a raíz de las declaraciones de Reyero, defendió el envío de profesionales de Samur-Protección Civil a hospitales de las provincias de Soria y Segovia, algo que ha sido posible "con las nuevas incorporaciones" que se han producido en la plantilla, con lo que "ha sido posible atender" a Madrid y "ayudar".