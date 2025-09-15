Localizado un segundo cuerpo sin vida entre los restos del edificio de que explotó el sábado en Vallecas

Bomberos trabajan en el bar donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La explosión ha tenido lugar en el bar-restaurante Mis tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, sobre las 15:00 horas,- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado este lunes el cuerpo sin vida de una segunda víctima mortal entre los escombros del edificio ubicado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas que el sábado fue escenario de una fuerte explosión que dejó más de una veintena de heridos, dos de ellos aún en estado grave.

Los servicios de emergencias habían reactivado la búsqueda sobre las 15.00 horas de esta tarde después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia por desaparición. Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad especial de Guías Caninos, que han intervenido para localizar el punto exacto donde se encontraba la persona desaparecida, según han informado fuentes policiales.

Después de que los perros de la Policía identificaran el punto exacto, Bomberos de Madrid han llevado a cabo labores de desescombro para localizar finalmente a la segunda víctima mortal de la explosión, un hombre que se encontraba en una zona de escombros muy compactada, según han detallado desde Emergencias Madrid.

Los servicios de emergencias siguen todavía inmersos en las labores de desescombro, unas tareas que se llevan a cabo con cuidado y precaución ante la complejidad de la situación y la inestabilidad del bloque de edificios, situado en la calle Manuel Maroto.

La explosión se produjo el sábado poco antes de las 15.00 horas, afectando a un bar ubicado en un bajo del edificio. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las causas de un suceso que se ha cobrado ya la vida de dos personas y dejó a otras 25 heridas, dos de ellas todavía en estado grave.

Aunque inicialmente las labores de rescate culminaron con la identificación de hasta 25 heridos y ningún fallecido, los Bomberos de Madrid retomaron la búsqueda de posibles víctimas el mismo sábado por la noche después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia que alertaba de que un familiar estaba casi con total seguridad sepultado bajo los escombros del edificio. Finalmente, aquella noche se localizó a la primera víctima mortal.

La explosión en el bar Mis Tesoros de Puente de Vallecas provocó decenas de heridos, dos de los cuales están en estado grave, y provocó la destrucción de cerca de una decena de viviendas del bloque, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a buscar una alternativa habitacional para estas personas.