Manuel San Pastor, activista de la PAH, disputará las primarias de Más Madrid en Alcorcón centrado en vivienda y DDHH

Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), disputará las primarias de Más Madrid en Alcorcón con la candidatura 'Alcorcón en marcha'. - CANDIDATURA 'ALCORCÓN EN MARCHA'

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), disputará las primarias de Más Madrid en Alcorcón con un programa centrado en el derecho a la vivienda y los derechos humanos.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes de la candidatura 'Alcorcón en Marcha', que encabeza el activista con la actual concejala de Salud, Bienestar Animal y Consumo del Ayuntamiento de Alcorcón, Alessandra Romero, con un proyecto de "renovación, apertura y esperanza" para el futuro de la formación en la ciudad.

La lista, integrada por perfiles procedentes del activismo social, el movimiento vecinal y la trayectoria política de la izquierda madrileña en el municipio, combina nuevas incorporaciones para reforzar el papel de Más Madrid como "referente de las políticas verdes, feministas y de justicia social".

Manuel San Pastor, conocido por su labor en defensa del derecho a la vivienda, ha señalado que el proyecto de su candidatura a la Alcaldía de Alcorcón nace "con la vocación de convertirse en la casa común de las buenas gentes alfareras que quieren políticas verdes, feministas y de justicia social".

Vinculado políticamente a Más Madrid, ha formado parte de la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por Madrid en las elecciones generales de 2023. Desde distintos espacios sociales e institucionales, ha defendido la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda y garantizar el acceso a un alojamiento digno como un derecho fundamental, una reivindicación que ha marcado buena parte de su actividad profesional y política.

Su candidatura plantea la lucha por los derechos humanos en Alcorcón y el derecho a la vivienda, así como fortalecer la relación con el tejido asociativo de la ciudad, mejorar la coordinación entre la acción institucional y el trabajo de base de la organización, construir amplios espacios de colaboración con otros sectores progresistas.

"RECUPERAR LA ILUSIÓN COLECTIVA"

Junto a San Pastor, le acompaña la actual concejala de Salud, Bienestar Animal y Consumo, quien ha destacado la "necesidad de recuperar la ilusión colectiva" y "seguir profundizando en los avances logrados durante los últimos años".

La lista cuenta con la participación de Nacho Ruiz, Mamen Carretero, Daniel García y Carolina Elías, quien en la actualidad es concejala de la formación en el Ayuntamiento de Madrid y se incorporará como independiente para ampliar la base social de la formación en Alcorcón.

Desde la candidatura 'Alcorcón en Marcha' han subrayado que la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la justicia social y la protección de las familias más vulnerables serán "los ejes fundamentales" de esta nueva etapa.

"Nadie podrá decir que venimos derrotistas; enfrentamos diariamente la lucha de David contra Goliat entre alcorconeros vulnerables y grandes buitres inmobiliarios. Más Madrid debe ser la herramienta para dar la batalla y agarrar bien fuerte de la mano a los vecinos desesperanzados", ha defendido.

TRINIDAD CASTILLO SE PRESENTA A LAS PRIMARIAS

Frente a la lista de Manuel San Pastor, la otra candidatura que se ha inscrito es la de 'Más Alcorcón', liderado por la actual concejal de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Trinidad Castillo.

La edil mostró su cercanía al diputado Emilio Delgado conforme iba planteándose como alternativa para encabezar la candidatura de Más Madrid a la Asamblea en lugar de la ministra de Sanidad, Mónica García. Castillo compartía contenido del portavoz adjunto en la Asamblea e incluso participaron juntos el pasado mes de marzo en la charla 'Disputar el futuro para ganar el presente'.

Según su presentación, Castillo busca dar continuidad al "proyecto progresista, verde y feminista que surgió en el 2019" en Alcorcón, su ciudad, y que "está desarrollando" desde hace casi cuatro años en el Gobierno municipal.

Le acompaña como número 2 el profesor Diego Segovia, quien ha militando en diferentes movimiento sociales y culturales en Alcorcón desde hace más de una década y que cree que la política municipal es "la herramienta mas poderosa para mejorar la vida de la gente".

La votación en estas primarias será telemática los días 4, 5 y 6 de julio. Los resultados preliminares se publicarán el 8 de julio. A partir de esta fecha habrá cinco días hábiles para presentar alegaciones formales.