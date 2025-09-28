Manuela Bergerot y Mónica García arropan a la "cantera" de Más Madrid en su primer Congreso: "Todo nuestro orgullo"

La ministra de Sanidad, Mónica García (i) y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (d) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, han arropado a la "cantera" del partido, el grupo sectorial Jóvenes Más Madrid, que ha celebrado su primer Congreso este domingo.

"No podemos estar más orgullosas porque escuchamos que la juventud tienen estilo de vida individualista, que está entregada a los valores reaccionarios y aquí hay una juventud que demuestra que está comprometida con los valores de la igualdad, de la libertad y del antifascismo", ha destacado a su llegada Bergerot.

Igualmente, ha destacado cómo los jóvenes del partido abordan "todos los combates" de la clase trabajadora madrileña. "Porque son sus propios combates", ha subrayado.

"Vemos cómo se patean cada barrio, cada pueblo, cada municipio de esta región en seguir defendiendo el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho a un ocio sin que cueste y vemos cómo se comprometen por el bien común cuando les queda tiempo después de estudiar o trabajar", ha resaltado.

Por su parte, Mónica García también ha expresado su "orgullo" por la formación de jóvenes de Más Madrid, "que habla" y "se preocupa" por los problemas de la región, además de preocuparse "por el cambio climático, por los servicios públicos, el ocio saludable y un futuro saludable".

Todo ello, señala, "frente a las Nuevas Generaciones (NNGG) que ensalzan la figura de la que llaman su jefa, Isabel Díaz Ayuso, que está blanqueando claramente y nítidamente un genocidio".

"NOS CONVERTIMOS EN REFERENCIA"

Momentos antes del inicio del Congreso, los portavoces de Jóvenes Más Madrid, Jorge Sánchez y Diana López, han destacado ante los medios que es un "día importante" puesto que la se convierten en la organización juvenil "de referencia" del partido.

"Arrancamos el curso con ideas, con un equipo y con un proyecto totalmente renovado para ganar Madrid al Partido Popular en 2027 porque aquí hay una juventud que no quiere bajar los brazos frente a la tiranía de Ayuso", ha señalado Sánchez.

De su lado, López ha querido enviar un mensaje a todos los jóvenes descontentos con la gestión del Partido Popular en la región: "Aquí está Jóvenes más Madrid para cambiar el rumbo y para hacer de la vida de los jóvenes una vida mucho mejor".

GANAR MADRID EN 2027

Durante la atención a medios, Bergerot, ha destacado que la formación celebra también el primer mítin de este curso en el que dejará claro que "hay partido de cara a las elecciones del 2027".

Tal y como subrayó también en una entrevista concedida a Europa Press tras pasar el ecuador de la legislatura, Bergerot se ha presentado como alternativa ante una presidenta "que no va a hacer absolutamente nada con los pisos turísticos ni con la emergencia habitacional en Madrid".

"Porque para la señora Ayuso no es un problema sino un negocio familiar. Hay una alternativa a una presidenta que va a hacer su campaña electoral con su novio en la cárcel", ha afirmado.