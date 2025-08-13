La maqueta de Gil de Palacio sobre el Madrid del siglo XIX volverá este viernes al Museo de Historia

La maqueta histórica de Gil de Palacio volverá a exhibirse este viernes en el Museo de Historia tras su restauración - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La maqueta del ingeniero militar Gil de Palacio, que representa el Madrid del siglo XIX, volverá a exhibirse este viernes en el Museo de Historia de la capital tras su restauración, que ha contado con una inversión cercana a los 90.000 euros.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado este miércoles el centro para comprobar el estado final de los trabajos de restauración, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Se trata de un modelo cartográfico de grandes dimensiones que representa el Madrid del siglo XIX. La pieza, considerada uno de los documentos cartográficos más precisos de la época, volverá a exhibirse al público este viernes, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Paloma, en una nueva ubicación dentro del museo que permitirá mejorar su visibilidad y accesibilidad.

La intervención ha incluido una limpieza integral de la maqueta, la sustitución de la antigua urna expositiva por una nueva estructura que garantiza su conservación preventiva, así como una nueva iluminación museográfica. Además, se ha rediseñado el espacio expositivo para ofrecer un recorrido perimetral más fluido y accesible, con una rampa para personas con movilidad reducida.

El traslado de la maqueta a un nuevo emplazamiento dentro de la sala ha permitido liberar un área considerable que se destinará a la creación de un salón de actos polivalente. Este nuevo espacio está concebido para albergar actividades culturales, presentaciones y eventos institucionales vinculados al ámbito del patrimonio y la historia de la ciudad.

UNA JOYA CARTOGRÁFICA

Esta maqueta de 1830 es una de las piezas más importantes del Museo de Historia de Madrid y una de las maquetas históricas más antiguas de Europa. El ingeniero militar León Gil de Palacio y sus ayudantes realizaron en tan solo 23 meses este objeto de grandes dimensiones y extremada precisión donde se representan por primera vez los espacios libres del interior de las manzanas y la altimetría de la Villa y Corte.

El modelo constituye una fuente primordial para conocer la geografía histórica de la ciudad todavía encerrada en la cerca fiscal de tiempos de Felipe IV, cerca derribada en 1868 para dar lugar al Ensanche de la capital.