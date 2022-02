Mar Espinar tiene claro que Almeida dimite "para sobrevivir" y le espeta que Cibeles "no es el comodín del público"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, tiene claro que José Luis Martínez-Almeida ha dimitido como portavoz nacional del PP "para sobrevivir" espetándole que Cibeles "no es el comodín del público ni el de la llamada".

"Almeida ha utilizado el Pleno del Ayuntamiento para anunciar su cese como portavoz, lo que demuestra una vez más que no tiene escrúpulos y que (Pablo) Casado está cada vez más solo", ha declarado Espinar desde los pasillos del Palacio de Cibeles.

"Que no nos engañe, no dimite para centrarse en ser alcalde sino que dimite únicamente para sobrevivir pero Cibeles no es el comodín del publico ni el de la llamada; es un honor que él ha demostrado no estar a la altura porque el Ayuntamiento es de las cosas más bonitas que te puede pasar en política", ha declarado la socialista a la prensa.

Espinar ha reprochado que Almeida haya "menospreciado" el cargo para ser "el mayordomo de Casado y, ahora que no puede sacar rédito político a ser el perro guardián del que fuera líder del PP, se desmarca". "Espero que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no se contente con este gesto que sólo beneficia a Almeida", ha remarcado.

643442.1.260.149.20220222130751