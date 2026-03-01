Una marea de corredores llevan a Casa de Campo el galope del Caballo de Fuego en la Carrera de la Primavera

Una marea de corredores llevan a las calles de Madrid el galope del Caballo de Fuego en la Carrera de la Primavera - EUROPA PRESS

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una marea de corredores han llevado este domingo a la Casa de Campo el galope del Caballo de Fuego en la Carrera de la Primavera Comunidad de Madrid por el Año Nuevo Chino.

Así, a las 9 horas el color rojo se ha convertido en protagonista en el Puente del Rey, Casa de Campo y el entorno del Campo del Moro con los corredores que han podido optar por tres recorridos con diferentes grados de exigencia: 5k, 8k y 16k.

Se trata será del "corazón" del Madrid Spring Festival 2026, cuya sexta edición se ha presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra hasta el domingo en el recinto ferial de Ifema Madrid.

Se estima que el impacto de Madrid Spring Festival 2026 supere los 10 millones de euros, sumando deporte, cultura y turismo, con una previsión de asistencia durante los tres días de actividades en Madrid Rio de más de 25.000 visitantes, entre corredores y público general.

Además, en la programación también destaca el encuentro musical entre la zarzuela española y la música tradicional china, concebido específicamente para el festival como símbolo del intercambio cultural entre ambos países.

La música también tiene un papel protagonista con la actuación de una veintena de grupos musicales emergentes de ambos países durante los tres días del festival, que tendrá a Chapter 2 como nuevo colaborador para la programación artística y cultural. Tras su celebración en Madrid, el festival continuará su recorrido internacional con su regreso a Shanghái los días 28 y 29 de marzo, con el Shanghái x Madrid.