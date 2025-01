Marina Prieto deja la dirección de UGT Madrid con "orgullo" y tras "grandes logros" como dar estabilidad al organismo

Primera mujer al frente de la Secretaría General, ha estado durante dos años y diez meses en el cargo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, deja la dirección del sindicato tras dos años y diez meses de dos años y diez meses en el cargo y ha reivindicado los "grandes logros" alcanzados durante su gestión, "empezando por estabilizar un organismo que recogía con muchísimas dificultades, fundamentalmente en lo económico, pero también en la exposición externa y el reconocimiento de la ciudadanía".

En concreto, Prieto llegó a la Secretaría General de UGT Madrid en marzo de 2022 en un congreso extraordinario tras la dimisión en este cargo de Luis Miguel López, que dejó su puesto tras denunciar una presunta estafa cometida contra el sindicato, y se convirtió en la primera mujer en liderarlo.

"Dejo las responsabilidades que hasta ahora mismo he tenido en la Secretaría General con el orgullo de haber representado una Unión tan importante como es la de Madrid; con el orgullo de haber podido hacerlo con mis propias convicciones y coincidiendo y alineándome con todos los valores de la UGT", ha indicado Prieto en declaraciones previas a la apertura del 16 Congreso de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Madrid (UGT).

La aún líder de UGT Madrid volverá a ocupar el cargo que ostentaba antes de su llegada a la federación madrileña. Así, será la vicesecretaria de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) a nivel estatal, puesto para el que fue designada en la celebración del último Congreso Federal del sindicato en noviembre de 2024, que volvió a elegir a Pepe Álvarez como secretario general.

Prieto hará balance este martes de su gestión al frente del sindicato en el marco del 16 Congreso de UGT Madrid, que se celebra hasta mañana miércoles bajo el lema 'Con la unión, más y mejor sindicato'. Un total de 275 delegados y delegadas, que forman parte del Congreso Regional y representan a 112.000 afiliados en la Comunidad, discutirán el programa de acción para los próximos cuatro años.

"Creo que hemos hecho un trabajo increíble de resistencia para poner los valores de UGT en la calle, generar esas sinergias con todo el tejido social de Madrid para responder a las necesidades de la ciudadanía, de los trabajadores madrileños", ha valorado Prieto.

RETOS DE LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA

Este miércoles se dará a conocer la nueva Comisión Ejecutiva que, según Prieto, "tendrá que continuar con los retos que tiene el mercado de trabajo madrileño" o el reto de reducir la accidentalidad laboral, con 85 muertos en 2024 en accidentes de trabajo.

"Hay que conseguir un cambio de modelo productivo, donde podamos tener empleos de mayor calidad, no tan precarios, no tan centrados en el sector servicios, que supone más del 85% del empleo de la Comunidad de Madrid, y que al final se tratan de empleos precarios, temporales y que no consolidan la vida de los trabajadores y trabajadoras dándoles calidad", ha explicado.

También deberá afrontar, ha dicho, las brechas de género y la igualdad social. "Actualmente vivimos una polarización política que nos lleva a la involución de los derechos de los colectivos más vulnerables. Hablamos del colectivo LGTBI, donde hemos podido asistir durante este mandato al retroceso en las leyes que nos protegían", ha indicado.

Otro punto sobre el que deberá trabajar la nueva dirección del sindicato es la igualdad de oportunidades y "el cierre de todas las brechas". "Madrid, siendo la comunidad autónoma con mayor Producto Interior Bruto (PIB) de toda España, sigue con la mayor brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. En Madrid, por desgracia, la pobreza se hereda y eso hace que muchos niños y niñas de esta comunidad no tengan las mismas oportunidades", ha indicado.

Asimismo, ha resaltado que UGT Madrid continuará trabajando con todas las plataformas de organismos "en conseguir que el acceso a la vivienda sea realmente un derecho" y por la garantía de los derechos públicos. "Creo que la continuación del trabajo de esta Comisión Ejecutiva irá a liderar, sin ninguna duda, la mejora de las condiciones de vida de todos los madrileños y madrileñas y no me cabe duda que, como ya lo llevamos haciendo más de 137 años, la UGT será vital para transformar, mejorar y consolidar la vida de los madrileños y madrileñas", ha zanjado.