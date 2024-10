Maroto acusa a Almeida traspasar "líneas rojas" con el "bulo" sobre su implicación en 'caso Koldo' y le pide rectificar

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido este jueves una disculpa inmediata al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por el "bulo" con acusaciones "gravísimas" sobre su vinculación con la investigación vinculada al exasesor Koldo García.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz socialista municipal ha recriminado al regidor haber traspasado "líneas rojas" que hacen que no esté "en condiciones de seguir como alcalde".

"Ha traspasado líneas rojas que desde luego yo no voy a consentir. Me tendré que defender donde sea. Pero desde luego, en política también la palabra es importante. Y no voy a consentir que un alcalde que ha dejado acampar a sus anchas a comisionistas que han robado a todos los madrileños, me acuse a mí de cosas desde luego que se tendrán que demostrar", ha señalado.

En concreto, Martínez-Almeida indicó ayer que es "difícil" que Maroto siga como portavoz si no da explicaciones "creíbles" de su vinculación con la investigación vinculada al exasesor Koldo García, tras conocerse que "en la sala de reuniones de la ministra de Industria, es decir, de Reyes Maroto, se reunieron (Víctor de) Aldama, Koldo y unos empresarios".

"Es un bulo que la ministra de Industria supiera, estuviera, en convivencia con una presunta trama de corrupción. Esto no lo digo yo, esto lo dice ya un sumario de un juez que ha archivado la querella contra el PSOE por corrupción que hizo el Partido Popular", ha defendido.

INCAPACITADO PARA SEGUIR DE ALCALDE

Así, ha pedido al alcalde que se lea ese auto, que "deje de ser el juez y se ponga otra vez su chaqueta de abogado" y desde "deje de esparcir bulos y mentiras porque no vale todo en política". "Le pido que rectifique y que lo haga de manera urgente. Con esas declaraciones, Almeida no está habilitado para seguir siendo el alcalde de todos los madrileños", ha enfatizado.

Además, Maroto ha recalcado que Almeida "no está capacitado" para dar lecciones a nadie cuando el PP "está plagado de corrupción", recordando el denominado 'caso mascarillas' con Luis Medina y Alberto Luceño o "las vacaciones pagadas por todos los madrileños de la presidenta regional, Isabel Díaz-Ayuso".

"En el Ayuntamiento de Madrid han acampado a sus anchas comisionistas que han robado a todos los madrileños y esto se ha hecho con su beneplácito y estos comisionistas vinieron de la mano de su primo su primo", ha denunciado.

Al hilo, ha insistido en que el regidor de la capital tiene que dar explicaciones sobre este caso y "asumir alguna responsabilidad" por "el saqueo lamentable" que estos comisionistas hicieron a los madrileños "en el momento más duro de la pandemia". También, ha indicado, la presidenta regional debe hacer lo mismo por "las desgravaciones que su novio se estaba haciendo en la declaración de la renta de los coches de lujo, los rolex y hasta el hilo dental".