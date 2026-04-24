Maroto acusa a Comunidad de impedir emisión de certificados de vulnerabilidad y esta alega que no tiene competencias

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha acusado este jueves a la Comunidad de Madrid de impedir la emisión de certificados de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, mientras que el Ejecutivo autonómico alega que no tiene competencias para ello.

Durante una visita a la entidad colaboradora Acción Triángulo, Maroto ha afirmado a los medios que existen "directrices concretas" a trabajadores sociales para que no emitan estos informes, un documento clave en determinados supuestos del procedimiento que permanece activo hasta el mes de junio.

"Las propias entidades nos están trasladando las trabas que están teniendo las personas que quieren acceder a sus informes", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que las personas migrantes están encontrando en la Comunidad de Madrid "un bloqueo" cuando deberían hallar "una aliada" para completar el proceso. "No se puede hablar de libertad si no se garantizan derechos", ha subrayado.

Por su parte, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han indicado a Europa Press que el Ejecutivo autonómico no tiene competencias para emitir estos certificados de vulnerabilidad vinculados a este proceso.

Por su parte, Maroto ha vinculado esta situación con la actuación de los gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, a los que ha acusado de no poner los recursos necesarios para facilitar el proceso. "Lo que hacen es bloquear este proceso, no solo judicializándolo, sino no poniendo los recursos a su disposición", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de que esta falta de colaboración está generando "desinformación" y "desesperanza" entre las personas migrantes que intentan regularizar su situación, pese a que, según ha recordado, se trata de personas que "ya están trabajando y conviviendo" en la ciudad.

Por ello, ha reclamado tanto al Gobierno autonómico como al municipal que "dejen de poner trabas" y cumplan con su obligación de facilitar la tramitación a través de los servicios sociales y otros recursos. "Detrás de este proceso hay historias humanas, vidas y familias que necesitan una respuesta", ha indicado.

Finalmente, ha avanzado que el PSOE pondrá en marcha puntos de información en sus sedes (las Casas del Pueblo) para asesorar a las personas migrantes, con el objetivo de contribuir a que el proceso de regularización "sea un éxito".