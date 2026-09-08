Maroto apremia a Almeida a sentarse "hoy mismo" con las trabajadoras de escuelas infantiles: "Es cuestión de dignidad"

Concentración de trabajadoras infantiles en la Puerta del Sol - EUROPA PRESS

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado este martes que tanto el Consistorio como la Comunidad hayan dado "la espalda" a las trabajadoras de escuelas infantiles y ha apremiado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a sentarse "hoy mismo" en la mesa de negociación que reclaman para buscar una solución.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid iniciaron este lunes una concentración permanente con pernocta en Sol, que mantendrán hasta el jueves a las 12 horas, para exigir que se abra "una mesa de negociación" tanto con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento y poner fin al "conflicto colectivo" del sector del primer ciclo de Infantil.

En declaraciones remitidas a los medios, Maroto ha exhortado al alcalde a dar "un paso adelante", "asuma sus competencias" y se siente hoy mismo en esa mesa de negociación "para dar dignidad a esta etapa educativa". "Si lo hubiera hecho, hoy estas trabajadoras estarían cobrando 300 euros más al mes", ha censurado.

En esta línea, ha tildado de "inaceptable" que las trabajadoras de las escuelas infantiles "estén cinco meses después todavía en huelga indefinida" porque tanto el alcalde como la presidenta regional "les han dado la espalda.

"No es una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad para una etapa educativa que es clave para la formación de nuestros niños", ha zanjado la portavoz municipal.