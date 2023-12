Maroto critica al "alcalde de postureo", le pide que respete la Constitución y que deje de actuar "como ultra del PP"

Demandan los socialistas "respeto" y "democracia" porque "no se puede expulsar a los grupos políticos de comisiones y actos"



MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha calificado a José Luis Martínez-Almeida de "alcalde de postureo", le ha pedido que respete la Constitución y que deje de actuar "como un ultra del PP".

Desde los renombrados Jardines de la Transición Española, frente al Museo de Ciencias Naturales, en el acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid ante los 45 años de la Carta Magna, la socialista ha exigido "respeto" y "democracia" porque "no se puede expulsar a los grupos políticos de las comisiones y no se puede negar la participación de los grupos políticos en actos institucionales".

Maroto ha sostenido que "no se pueden celebrar actos en defensa de la Constitución cuando luego no se respeta" porque eso "no es hacer patria", lo que le ha llevado a apuntar que ayer, por ejemplo, se alcanzaron "los cinco años en los que el Consejo General de Poder Judicial no se ha renovado". En ese punto ha hecho un llamamiento al PP y, en especial, a Almeida, ante el "uso partidista de los símbolos que representa la Constitución".

"Es un uso que no responde a lo que él representa para esta ciudad que es el alcalde de todos los madrileños y madrileñas porque nos vemos constantemente amenazados por un discurso trumpista, el de todos los días en los plenos y en las comisiones que tenemos que soportar", ha reprochado la edil del PSOE.

LOS VALORES DE LA TRANSICIÓN VS EL "ENFRENTAMIENTO Y CRISPACIÓN" DEL PP

Maroto ha destacado los valores de la Transición, no el actual "enfrentamiento, crispación y uso de las instituciones que está haciendo en estos momentos el PP y expresamente Almeida".

Preguntada por la selección que ha hecho el alcalde al decantarse por el artículo 14 de la Constitución --los españoles son iguales ante la ley--, la líder socialista municipal ha insistido en que "el alcalde utiliza cualquier acto institucional para confrontar con el Gobierno de España".

"La igualdad de los españoles se demuestra con hechos", ha subrayado, después de destacar que el PSOE ha registrado las enmiendas a los presupuestos de 2024 y una de ellas pasa por incrementar el fondo de reequilibrio territorial hasta los 100 millones de euros para "reducir las brechas, las desigualdades que hay entre barrios y distritos en esta ciudad".

MAROTO ESTÁ CANSADA DE LA "PROPAGANDA" DEL PP

Maroto se confiesa cansada "de propaganda, de escuchar al alcalde decir que Madrid va bien cuando Madrid tiene la mayor desigualdad y tiene a muchos niños, a muchas familias en la Cañada Real en unas condiciones indignas".

El PSOE espera "que se desbloquee el convenio que permita los realojos a las familias de la Cañada", igual que desea que se corrija el déficit de infraestructuras en la ciudad porque "la igualdad de los madrileños no se demuestra con palabras sino con hechos".

"Pero lamentablemente estamos ante un mandato de desgobierno, de falta de hacer política útil para la ciudadanía de Madrid, de mucho postureo, de muchas mentiras", ha lamentado Maroto, que se ha propuesto "desmontar esa careta que tiene Almeida, que por el día se abraza a la Constitución y a los símbolos de España y lamentablemente por la tarde y por la noche...".

Esto le ha llevado a subrayar que ayer en el Pleno extraordinario solicitado por la izquierda para rechazar los actos violentos alrededor de la calle Ferraz, "de nuevo no condenó los actos violentos en las calles de Madrid y también votó en contra de respetar las decisiones del Parlamento, que emanan de la soberanía nacional".

"EL ALCALDE DEL POSTUREO"

"Tenemos un alcalde de postureo, hablándonos de respeto a la Constitución pero lo que le pido es que primero empiece a respetarla, trabajando por Madrid y recuperando a ese alcalde que muchos madrileños deseaban que fuera el señor Almeida pero, lamentablemente, se está comportando más como un ultra del PP", ha condenado la concejala del PSOE.

Preguntada por su artículo de la Constitución, Reyes Maroto se ha decantado por el 3 --el castellano es la lengua española oficial del Estado y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades-- porque "es muy importante el reconocimiento de esa diversidad que tiene España, esa pluralidad, cuando lamentablemente el PP se ha quedado en el pasado".

"Por eso los españoles y las españolas votaron el 23 de julio por pluralidad, diversidad y libertad", ha analizado. Y también ha aprovechado para enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien "utiliza mucho la palabra libertad pero se olvida que libertad e igualdad es un binomio indisoluble".