Maroto critica "improvisación" de Almeida con bicis y la "falta de modelo" por dedicarse sólo a "confrontar" con Sánchez

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado la "improvisación" del equipo de José Luis Martínez- Almeida, ahora con las bicis privadas sin anclaje en el punto de mira, y la "falta de un modelo de movilidad" por estar dedicado únicamente a "confrontar" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por Cercanías.

El Ayuntamiento de Madrid anunciaba que retirará las bicicletas privadas de alquiler sin base fija de sus calles, tras hacerlo también con los patinetes, y no renovará las licencias correspondientes a las empresas que se encargaban de prestar este servicio.

Según han informado a Europa Press fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, este lunes expiraba el plazo de las autorizaciones que el Ayuntamiento de Madrid concedió para el despliegue de bicicletas eléctricas sin base fija y ahora no se prorrogarán los permisos para la prestación de este servicio.

"Lo que pone de manifiesto es que el equipo de Gobierno no tienen un modelo de movilidad", ha reprochado Maroto desde un punto de compostaje comunitario en Hortaleza. "El motivo no es que ya tengamos una red de bicimad que complete los 21 distritos, sino la falta de un modelo de movilidad", ha analizado la socialista, que ha enmarcado en esa falta de modelo "el caos que se ha visto en este inicio de curso".

Mientras la ciudadanía "no sabe muy bien cuál es la política que tiene el Ayuntamiento y no lo saben porque se han centrado (en el Ejecutivo de Almeida) sobre todo en confrontar con el gobierno de España en el ámbito de las Cercanías y no en sentar las bases de planes de movilidad necesarios para evitar las innumerables obras que hay o el despliegue necesario de una movilidad ciclista que llegue a todos los distritos".

"FALTAN CARRILES BICI"

Al delegado de Movilidad, Borja Carabante, la socialista le ha afeado que no haya cumplido sus compromisos con la movilidad ciclista. "Sí, tenemos bicicletas, pero ahora nos faltan carriles bici. Ni en 2024 se están ejecutando los comprometidos y lamentablemente en los presupuestos de 2025 vamos a ver las promesas incumplidas de Almeida", ha lanzado.

Maroto sólo ve "incertidumbre a la hora de utilizar estos medios como consecuencia de la no continuidad de los contratos" y ha pedido "coherencia" porque "la movilidad es uno de los principales problemas que tienen los vecinos y vecinas de Madrid y no se puede vivir de improvisaciones".

"Necesitamos coherencia en un plan de movilidad que atienda a lo urgente, pero también que atienda los objetivos que nos hemos marcado de reducción de emisiones, de facilitar y reducir los tiempos de movilidad de los vecinos y vecinas", ha reclamado.

Los socialistas han presentado alegaciones al mapa concesional de transporte para que "estén mejor conectados" EMT, Metro y Cercanías con el objetivo de avanzar en movilidad sostenible "pero también en reducción de tiempos de desplazamiento que es, en definitiva, lo que demandan los vecinos".

"El alcalde, sin duda, no debe conocer muy bien cuánto tiempo se tarda en mover por Madrid cuando hablaba de esa ciudad de los 15 minutos. Yo le ánimo a que coja el E5, en El Cañaveral, y vea cómo los vecinos todos los días tardan más de una hora sólo en salir de un barrio que está totalmente aislado, así que menos confrontar y más trabajar por esos planes de movilidad necesarios con una mirada en el corto, pero también en el medio y largo plazo", ha concluido.