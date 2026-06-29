Maroto defiende que hablará de primarias "cuando toque" porque ella respeta "los tiempos y el procedimiento" del PSOE

Grupo Municipal Socialista de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha defendido que hablará de primarias "cuando toque" porque ella respeta "los tiempos y el procedimiento" dentro de su partido, unas declaraciones que llegan después de que el pasado jueves su portavoz adjunta, Enma López, anunciara su intención de concurrir a las primarias a la Alcaldía de la capital.

En rueda de prensa, Maroto ha insistido en que ella está centrada en el Pleno del Estado de la Ciudad que se celebrará este martes, donde pondrá el foco en Madrid con un programa alternativo con el que propiciar un cambio de Gobierno en mayo de 2027.

"Habrá tiempo para hablar de primarias porque aún ni conocemos el calendario. Me conoceis, respeto los tiempos y el procedimiento y me pronunciaré sobre las candidaturas cuando toque. Mañana los protagonistas son los madrileños y estoy centrada en la enmienda a totalidad al gobierno de José Luis Martínez-Almeida", ha declarado desde la Plaza de la Villa.

Maroto ha puesto en valor "el trabajo de todo el grupo municipal", en el que se están "dejando la piel". "Los madrileños no están preocupados por las primarias, aunque son muy positivas para nuestra organización porque defendemos la democracia interna", ha remachado.

En cuanto a las críticas del manchego Emiliano García Page en el Comité Federal de este sábado y la defensa que de él ha hecho el exportavoz socialista en la Asamblea Juan Lobato, Maroto ha asegurado que en el cónclave reinó la unanimidad en torno al apoyo a Pedro Sánchez, "salvo la federación castellanomanchega", y a la continuidad del Gobierno "porque le viene bien a los españoles".

A lo que ha unido que el Ejecutivo de Sánchez "hoy ha dado un paso valiente al empezar a hablar de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2027". "Y cuando toque habrá elecciones", ha remachado.