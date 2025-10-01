Maroto exige a Almeida que retire la iniciativa sobre el aborto aprobada en Pleno y pide a Feijóo que le desautorice

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El encontronazo de posiciones en torno a Gaza marca el - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Martoo, ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que retire el acuerdo de este martes en Pleno para informar sobre el "síndrome post aborto" y ha apelado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que lo desautorice sino lo hace.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación antes de participar en un acto homenaje a Clara Campoamor en el 94 aniversario de la votación que reconoció el sufragio femenino en España.

"Tal día como hoy tenemos que denunciar un acuerdo plenario que el PP y Vox aprobaron ayer que supone una vulneración intolerable de los derechos de las mujeres", ha lanzado Maroto, quien ha advertido a los 'populares' de que van a "llegar hasta el final".

Sostiene la socialista que Almeida tiene que "respetar el marco legal" y, al entender que el contenido de la iniciativa es ilegal, debería "retirar el acuerdo del plenario", para lo que ha asegurado que le basta con su mayoría absoluta. El mismo contemplaba la información sobre este "síndrome" en los espacios sociales y sanitarios municipales.

"También apelo a la conciencia de los trabajadores y trabajadoras municipales porque también se está vulnerando su código ontológico, sin duda utilizar los espacios municipales para hacerlo, convertirlo en propaganda ideológica es vulnerar unos espacios que deberían ser neutrales", ha subrayado Maroto.

En el caso de que el alcalde no lo hiciera, Maroto entiende que debería ser Feijóo quien "desautorice" al "ultra" del regidor y ha advertido que las mujeres no van a "consentir que se ataquen" sus derechos, entre los que ha situado el de "decidir de forma libre, segura y con información veraz" la interrupción del embarazo.

Preguntada por si tomarán otras pedidas, ha afirmado que llegarán "hasta el final" y ha recordado que ya el secretario general del PSOE-M, Óscar López, indicó esta mañana que valoraban tomar acciones judiciales contra este acuerdo.

"Pero insisto, hoy se pueden dar las condiciones suficientes para que este acuerdo se retire, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta para poder decidir si ese acuerdo se desarrolla o no, y si no lo hace y por lo tanto vulnera el marco legal, lo que le pedimos al señor Fijós es que le desautoricen, porque las mujeres tienen memoria, la lucha feminista tiene memoria y desde luego las mujeres en Madrid y estoy segura que en España no van a consentir que se toque un derecho que ha tardado décadas en conquistar", ha rematado.

LA PROPOSICIÓN APROBADA

Este martes en el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid debatió esta propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Así, la concejala de Vox Carla Toscano defendió esta iniciativa afirmando que del "síndrome post aborto no se habla" y que supone un "profundo trauma" tanto para la mujer que interrumpe su embarazo como para el padre del mismo.

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", afirmaba este martes.

Toscano pedía que se informara de este "síndrome" tanto en los recursos de Igualdad como los sociales o sanitarios dependientes del Consistorio porque "la mayoría de las mujeres, cuando reciben información y ayuda, no abortan".

Ante esta propuesta el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández (PP), reivindicó la labor del Ayuntamiento de Madrid en "favor de la vida", una "prioridad absoluta"; aunque reconoció que el aborto es ahora mismo "un derecho en el marco de la ley actual pero no un derecho fundamental".

"Nosotros no vamos a aceptar lecciones ni de la izquierda ni de Vox", afirmaba entonces al tiempo que acusaba a Vox de haber presentado esta iniciativa en busca de "rascar unos votos al PP".

Defendió José Fernández que el "aborto no es progresista" y aseguraba que podía haber síndrome post aborto "en algunas mujeres" con "depresión, ansiedad, culpa...".