Maroto exige al área social que pida perdón por "maltrato" a víctimas de violencia, reubicadas por partido de Champions

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al departamento social que gestiona José Fernández "que pida perdón" por el "maltrato" a víctimas de violencia de género, reubicadas en un hotel fuera de la ciudad para alojar en los establecimientos con los que se han firmado acuerdos a hinchas del Bayern de Munich en el reciente partido de Champions.

"Es un maltrato del Ayuntamiento hacia las familias víctimas de violencia de género. Si hay unos convenios que el área de Políticas Sociales tiene con el sector hotelero para reubicar a estas mujeres, desde luego se les tiene que dar prioridad, porque las vulnerables son ellas, no los hinchas del Bayern que vinieron a disfrutar de un partido", ha lanzado la socialista tras reunirse con vecinos afectados por problemas de movilidad en Plaza de España.

Maroto ha calificado de "muy grave" lo sucedido, algo "que no se tiene que volver a repetir porque a quien hay que defender es a las víctimas de violencia de género". "Que se hubieran buscado otros espacios para reubicar a estos hinchas, que vinieron a disfrutar de un partido y estupendo, pero no a costa de las vulnerables", ha subrayado.

"Lo que pido al área es que pida perdón a las familias y a las víctimas, que dieron mermados sus derechos", ha declarado la portavoz del PSOE, para exigir que los protocolos existentes se cumplan porque "a las primeras a las que se les tiene que defender y se les tiene que dar una solución habitacional es a las víctimas de violencia de género, que vieron mermados sus derechos y fueron maltratadas por el Ayuntamiento".

"NINGUNA MUJER SE QUEDÓ SIN ATENCIÓN"

José Fernández ha contestado por la red social X a Maroto. "Reyes, ninguna mujer se ha quedado sin atención por parte del Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes lo que es el fango? Utilizar a las mujeres que sufren violencia de género", ha replicado el delegado.

El Ayuntamiento de la capital ha circunscrito a un caso puntual el traslado en esta noche del 7 al 8 de mayo a una unidad familiar víctima de violencia de género a un hotel fuera de la ciudad de Madrid.

Se ha tomado esta decisión "ante la imposibilidad de ofrecerle una plaza en alojamientos hosteleros de la capital" y en la mañana de jueves "se le facilitó el transporte hasta el SAVG 24 horas, donde recibirá la asistencia pertinente", informaban fuentes de la concejalía a Europa Press.

La Plataforma de Trabajadoras de la Red de Violencia de Género denunciaba públicamente a través de un comunicado que el Ayuntamiento esté dando "un paso más en la revictimización y desprotección de las mujeres víctimas de violencia de género alojándolas en hostales fuera de la ciudad de Madrid y sin pensión de alimentación".

El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha trasladado que en los últimos meses los servicios del Consistorio han experimentado "un aumento del número de mujeres que acuden a la red municipal de atención a víctimas de violencia de género, una mayor demanda que no implica necesariamente un incremento de las situaciones de maltrato y que sí denota que las campañas de concienciación y sensibilización que el Ayuntamiento de Madrid está impulsando funcionan". "Ante esta realidad, estamos trabajando junto a la Comunidad de Madrid en la adopción de medidas para seguir ofreciendo una atención de calidad a las víctimas", han indicado.

"Ninguna mujer se ha quedado sin atención en situaciones de emergencia: ante repuntes de demanda puntuales en los centros de la red disponemos de un contrato adicional con hoteles para garantizar a las mujeres un alojamiento que les proporcione aislamiento del agresor", han recordado las mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento han afirmado que la red de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid "es la más amplia y completa de España" mientras que el equipo de Gobierno ha materializado su compromiso con mejorarla y expandirla en los últimos años "a través de un importante incremento de recursos humanos y presupuestarios".

Así han apuntado que en cinco años el gasto ejecutado en el programa presupuestario de prevención y atención frente a la violencia machista ha aumentado "cerca del 200 por ciento, de 7 millones en 2018 a 13,8 en 2023". Y en los últimos cuatro años se han incrementado más de un 40 por ciento las plazas de los recursos residenciales y se han incorporado 69 profesionales a la red.

LOS HOTELES "NO SON UNA ALTERNATIVA SEGURA"

La Plataforma de Trabajadoras de la Red de Violencia de Género, sin embargo, no lo comparte después de llevar meses "denunciando la grave e insostenible situación en la que se encuentran los recursos". Sobre los alojamientos en hoteles como alternativa a los recursos de protección cuando no tienen plazas han remarcado que "no constituyen una alternativa segura para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas".

"Desde el Ayuntamiento de Madrid se alega que este tipo de situaciones se dan en repuntes puntuales del volumen de atención pero la realidad es que la situación de saturación en la red, que da lugar a que parte de las mujeres que activan alojamiento de protección acaben alojadas en hoteles, viene dándose de manera continuada desde finales del año 2023", han indicado en un comunicado.

El Ayuntamiento de Madrid, "lejos de escuchar los argumentos de las trabajadoras de la Red de Violencia de Género y tratar de buscar otras alternativas a esta situación, en el día de hoy ha dado un paso más allá en la desprotección y revictimización de estas mujeres y sus hijos e hijas" con el traslado a una unidad familiar a un hotel fuera de la ciudad.

FALTA DE PLAZAS EN MADRID POR EL PARTIDO DE CHAMPIONS

La plataforma de trabajadoras señala que el Consistorio tomó la decisión de optar por un hotel fuera de Madrid ante la falta de plazas en la red de alojamientos de protección y la alta demanda hotelera por partido anoche de Champions League ente el Real Madrid y el Bayern de Munich.

"La alternativa que se ha facilitado por parte de la Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Genero del Ayuntamiento ha sido alojarlas en hostales de distintos pueblos de la Comunidad, alejados de la ciudad donde se encuentran los recursos responsables de su protección y sin posibilidad de acceso a pensión de alimentación", han advertido.

Se han preguntado "dónde está el acompañamiento técnico y la protección que la Administración local debe asegurar a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos".