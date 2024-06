Maroto insta a retirar cartel plagado de clichés LGTB y llama a plantarse "frente a la ultraderecha y la derecha rancia"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha vuelto a reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que retire la cartelería institucional del Orgullo porque "supone una humillación al colectivo LGTBI al reducirse a estigmas y clichés superados" y ha llamado a plantarse ante la "involución" y "frente a la ultraderecha y la derecha rancia".

Reyes Maroto cree que lo que tiene que hacer Almeida es "admitir que se ha equivocado y no buscar siempre otros culpables". También ha afeado que el alcalde "no vaya a participar en ningún acto institucional". "Está el delegado (del área social, José Fernández) y yo se lo agradezco, pero nadie suplanta a un alcalde cuando tenemos que seguir reivindicando que Madrid siga siendo ese referente internacional donde mucha gente viene a Madrid huyendo de sus países, de la censura y de un señalamiento buscando libertad. Un alcalde que no entiende que Madrid es eso, desde luego no se merece ser alcalde", ha argumentado.

En la presentación de MADO 2024, Maroto ha agradecido "el compromiso de todas las asociaciones, hombres, mujeres, que hacen posible que se celebre" y ha invitado especialmente este año a que "se sume una mayoría social que quiera parar la involución que en esta región y en esta ciudad se pueda producir".

"Vamos a seguir trabajando para ponerle voz al colectivo LGTBIQ+, una voz que hoy se ve amedrentada por una campaña bochornosa que el Ayuntamiento ha puesto en las calles de Madrid, una campaña que no nos representa", ha subrayado la socialista. "Y vamos a seguir, de la mano del Gobierno, reclamando que los derechos y libertades no se recortan", se ha comprometido.

"El Orgullo es un orgullo ciudadano, es un orgullo de país y yo espero que la gente que venga a celebrarlo llene el 6 de julio las calles para decir 'no' a la involución y 'sí' a seguir conquistando derechos y libertades", ha defendido.