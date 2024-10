Maroto lamenta "silencio de algunos" en caso Errejón pero sobre todo el tuit de Almeida: "Que mire dentro de su partido"

Señala al alcalde por hablar de responsabilidades "cuando defendió a una persona que pudo acosar a mujeres"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha lamentado el "silencio de algunos" tras la dimisión de Íñigo Errejón pero, sobre todo, el tuit del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por cuestionar el movimiento feminista para recomendarle, a continuación, "que mire dentro de su partido".

"Por si habéis perdido la cuenta, aquí os dejamos la relación de manifestaciones convocadas por movimientos feministas tras el escándalo de Errejón y cómo Más Madrid y Sumar lo ocultaron", indicando que el número era cero, fue el tuit de Almeida.

Tras visitar el frontón Beti Jai, Maroto ha querido trasladar su apoyo a las víctimas en primer lugar y les ha animado a seguir siendo "valientes" con leyes que las protegen, para pasar a mostrar su preocupación "no sólo por el silencio de algunos" sino también por, en particular, "por el tuit del alcalde, que ha estado dos días sin decir nada y lo único que le he escuchado es hablar de cacería política y de la asunción de responsabilidades".

"Cuando, por ejemplo, él defendió también en un tuit a Plácido Domingo, que claramente es una persona que se conoce que pudo también acosar a mujeres. Él lo ha defendido, como Isabel Díaz Ayuso", ha arremetido la socialista.

Ese tuit firmado por Almeida también "carga contra el movimiento feminista, que si algo ha hecho ha sido proteger a las mujeres, vencer miedos para denunciar". "Me parece lamentable que haya puesto un tuit que carga contra el movimiento feminista porque pone de manifiesto que no entiende lo que pasa en esta sociedad, que no entiende que hay víctimas que todavía tienen miedo de denunciar", ha lanzado.

La socialista ha abogado por "seguir apoyando a las víctimas, por reescribir aquellas leyes para que las víctimas no tengan miedo para denunciar y, desde luego, apartar pero no sólo de la clase política, también de las empresas, de la sociedad comportamientos a los machistas".

"Y si esto no lo entiende Almeida desde luego pone de manifiesto que no está legitimado para seguir siendo el alcalde de esta ciudad porque a las víctimas hay que protegerlas y el movimiento feminista es lo mejor que ha pasado en España", ha remarcado.

Maroto ha exigido a Almeida que mire de puertas para dentro. "Cacerías políticas las justas, que mire dentro de su partido y que diga si tiende la mano por todo el mundo de su partido, si no hay nadie que hoy nos puede sonrojar por comportamientos machistas también ocultos", le ha retado.