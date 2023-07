Maroto pide apertura ininterrumpida de piscinas y un pase de todo el día para quien las necesite como refugio climático

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha demandado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la apertura ininterrumpida de piscinas municipales y la puesta en marcha de un pase de todo el día para quien las necesite como refugio climático.

Maroto ha rechazado que el Ayuntamiento "expulse" a los bañistas de las piscinas municipales a las 15 horas al seguir aplicando el protocolo que se puso en marcha durante la pandemia para desinfectar las instalaciones.

"Creo que Almeida no se toma en serio los impactos que está teniendo la ola de calor extrema en la salud de los madrileños y no está tomando medidas necesarias como, por ejemplo, que no se cierren las piscinas a las 15 horas", ha reprochado la socialista en una tertulia de portavoces en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

El PSOE demanda que las piscinas estén abiertas ininterrumpidamente, "que se ponga un pase para todo el día para aquellas personas que necesitan tener ese refugio climático" y rechaza que el alcalde se limite "a decir que lo va a estudiar pero que hasta la siguiente temporada no se va a implantar". Esa decisión "se tiene que tomar de forma urgente".