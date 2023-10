Maroto recibe el "aliento" del 28M y se compromete a romper el mito de los paracaidistas: "Me lo tengo que ganar"

"Cuando toque ya se verá pero ahora mi tiempo y conocimiento lo pongo a disposición del Grupo", dice sobre la Agrupación de Madrid Ciudad



MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, recibe los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo como un fuerte impulso, un "aliento" al haber cambiado la tendencia tras "veinte años en los que el PSOE ha ido perdido apoyos", y se compromete a romper el mito de los paracaidistas que aterrizan en el Consistorio pero sin vocación de continuidad. "Me lo tengo que ganar", ha reconocido en una entrevista con Europa Press.

Maroto no ha tenido que recurrir a la hemeroteca para recordar que en las municipales de 2007 el candidato Miguel Sebastián ni recogió el acta después de perder concejales con respecto a su antecesora, Trinidad Jiménez, que tampoco completó el mandato anterior al marcharse con destino al Gobierno central. Ya en 2015, el candidato a las elecciones, Antonio Miguel Carmona, aguantó algo más de un mes y pocos días como portavoz hasta ser cesado por la dirección del partido, mientras que el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández tampoco completó la legislatura pasada.

"Hay que cambiar esos mitos. Yo estoy comprometida con este proyecto y quiero ser alcaldesa dentro de cuatro años, me lo tengo que ganar", ha contestado Reyes Maroto, que tiene delante un "incentivo claro", conseguir la Alcaldía en 2027. "Claro que quiero ser alcaldesa. Eso significa que me tengo que comprometer y, por supuesto, hacerlo con hechos", es consciente la socialista.

A Maroto no le asusta el reto, es más, está acostumbrada a ellos. "He tenido retos que no han sido fáciles desde que nací, mujer y en el medio rural, lo que ya te sitúa en un rol de cuidadora. Con una gran lucha y estudiando conseguí rompiendo muchos techos y suelos pegajosos, hacerme un porvenir y la suerte de estar en política, que es un altavoz para cambiar las cosas", ha rememorado.

"Espero estar a la altura y que esa 'maldición' que tenemos los portavoces se convierta en una virtud. Espero demostrarlo y si sigo trabajando como lo estoy haciendo, con los principios que siempre aplico a la política, los de hacer política útil, puedo convencer a muchos madrileños y madrileñas de que me voten", ha argumentado la portavoz socialista en Cibeles.

NO SE COMPARA CON MÁS MADRID PORQUE BUSCA SER ALTERNATIVA A ALMEIDA

Su objetivo es "ser alternativa al gobierno de José Luis Martínez-Almeida en cuatro años". "No me miro en un espejo para compararme con Más Madrid (actuales líderes de la oposición, a un concejal de distancia) porque con quien me tengo que comparar es con el gobierno de Almeida", ha subrayado.

Otro rasgo que la diferencia de Más Madrid es que "en la ciudad no todo es oscuro, no todo es malo". "Hay una parte que comparto con Más Madrid pero en Madrid también pasan cosas buenas, como el Mundial de Fútbol, que va a ser algo bueno para la ciudad. Todo aquello que se haga bien en la ciudad lo vamos a destacar", se ha comprometido.

Esa manera más positiva de hacer política es uno de los elementos que cree que ayudó a su partido en la campaña --el PSOE ha mejorado resultados pasando de ocho a once concejales invirtiendo la tendencia de los años precedentes--, unido a su perfil, "muy cercano, dialogante", el de una persona "preparada". "Además lo que digo lo hago. Eso en política es muy difícil", ha asegurado. "Estamos dando los pasos en la buena dirección", ha opinado.

En todo caso, Maroto ha subrayado que la campaña del 28M estuvo marcada en clave nacional, donde "era muy difícil hablar de los problemas de Madrid". Preguntada por el peso de la política nacional en el Palacio de Cibeles, la exministra contesta que "influye porque Almeida no habla de otra cosa".

"En el caso de Madrid tuvimos ese mayor apoyo por parte de la ciudadanía pero no ha sido así en otros municipios, en otras comunidades autónomas", ha reconocido. En el Grupo Municipal Socialista han recibido los resultados "con mucho aliento" porque han "cambiado la tendencia" después de que el PSOE "llevara veinte años perdiendo apoyo en la ciudad de Madrid".

La clave, en su opinión, reside en gran medida en el programa con el que concurrieron al 28M y que resumió a Almeida en la reciente ronda de contactos en un decálogo de medidas para empezar el mandato "hablando de las personas y de lo que pasa en Madrid".

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MADRID

Tampoco cree que sea el momento de adentrarse en lo orgánico. Preguntada sobre si se plantea presentar una candidatura para dirigir la Agrupación Socialista de Madrid, en este momento con Mercedes González a la cabeza, la edil asegura que está centrada en el grupo municipal porque es lo que corresponde.

"Soy militante de base y, por lo tanto, respeto los tiempos y los procesos que tiene el partido. Cuando toque ya se verá, pero ahora mismo mi tiempo y, como digo, mi conocimiento lo estoy poniendo a disposición del Grupo, aunque claramente participando también en una agenda muy activa en el partido", ha indicado.

"Ahora no toca", no está en el horizonte próximo la renovación de las estructuras orgánicas, ha insistido la socialista, tras recordar que, en todo caso, antes del de Madrid Ciudad tendrá que celebrarse el congreso regional. "Estamos arrancando este mandato con una acción de oposición útil y apoyando a nuestro secretario general, Pedro Sánchez", ha transmitido.

Cuando pase todo ese proceso, que espera que fructifique en un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez, se centrarán en lo orgánico. "Ahora toca trabajar por Madrid, que es lo que estamos haciendo", ha reiterado. Y prueba de ello es que ya están preparando las proposiciones que elevarán al Pleno del día 30, una de ellas protagonizada por las personas mayores.