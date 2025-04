Maroto reclama a Almeida que convoque a agentes sociales para analizar impacto de aranceles en la economía madrileña

Pide una comisión técnica urgentemente para analizar los datos y poner encima de la mesa propuestas

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que convoque a agentes sociales para analizar el impacto de los aranceles impuestos por la nueva Administración estadounidense.

"Aunque ahora mismo estén en prórroga, sin duda generan incertidumbre y mucha preocupación. Frente a la nada del señor Almeida, porque ni le preocupa, ni hemos visto que haya realizado ningún tipo de reunión, creo que necesitamos son respuestas", ha manifestado tras reunirse con el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, y el director de la Asociación Española de Franquicias, Eduardo Abadía.

Maroto ha detallado que las propuestas "necesarias para dar confianza" a la ciudadanía y tener "una administración más cercana" son un plan de apoyo al consumo para que se incentiven los productos afectados o un incremento de las ayudas a los coches eléctricos para que el sector de la automoción, uno de los afectados, "vea mitigado su impacto".

"Lo que le pedimos al señor Almeida es que convoque a los agentes económicos y sociales para analizar el impacto que estos aranceles pueden tener en la economía madrileña y después definir un plan consensuado de respuesta. La nada no es una solución", ha recalcado.

La edil socialista ha defendido que el PSOE "está haciendo un trabajo que debería estar haciendo el Gobierno de Almeida" y ha exigido la convocatoria urgente de la comisión técnica de economía, en el marco del Consejo Social de la Ciudad, para "analizar los datos y poner encima de la mesa propuestas".

"NO HACER NADA NO ES UNA SOLUCIÓN"

"No hacer nada no es una solución y no es una respuesta ante la preocupación y la incertidumbre de los actores económicos, pero también de los madrileños, porque un arancel es un impuesto indirecto al consumo. Queremos abordar un plan de mercados alternativos en el caso de que el mercado estadounidense se ralentice", ha señalado.

Maroto ha asegurado que Estados Unidos es en este momento "nuestro principal" mercado emisor internacional y ha recordado que al año viene en torno a un millón de viajeros, por lo que "las implicaciones que tiene también en el ámbito del turismo son reales".

"Pedimos ese plan de respuesta y una reunión urgente. Ofrecemos propuestas reales que responden a la preocupación que los sectores económicos nos han trasladado y que dan respuesta a los datos que él también debería tener y analizar del impacto directo e indirecto que sin duda estos aranceles pueden tener en la economía madrileña, pero sobre todo en los madrileños", ha concluido.