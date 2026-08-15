Maroto reivindica el acceso a la vivienda ante un PP con políticas que "privatizan el derecho a vivir en Madrid"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, a su llegada a la celebración del acto de homenaje institucional y orgánico a Manu Escudero, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). El acto se realiza como un homenaje póstumo a Manuel " - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha reivindicado el acceso a la vivienda ante un PP con políticas que "privatizan el derecho a vivir en Madrid".

A su llegada a la entrega de los reconocimientos de los bomberos en su día grande, la socialista ha pedido a la patrona oficiosa de Madrid, la Virgen de la Paloma, por "el derecho al acceso a una vivienda digna".

"La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los madrileños y madrileñas y en estos días estamos denunciando de nuevo cómo el Ayuntamiento de Madrid está cediendo competencias que son municipales a empresas privadas y descapitalizando la EMVS, la que tiene que garantizar el derecho a una vivienda digna", ha sostenido ante la prensa.

Maroto ha subrayado que "no se pueden privatizar servicios públicos que son esenciales para mejorar la vida de la gente, como los de EMVS Madrid, la única que en estos momentos puede garantizar el derecho a una vivienda digna".

"Llevamos años denunciando la incapacidad del Ayuntamiento de Madrid para garantizar el artículo 47 de la Constitución, ese derecho a una vivienda digna en Madrid, con unas políticas del PP que privatizan el derecho a vivir en Madrid y que expulsan a los madrileños", ha rechazado.

Los socialistas seguirán "defendido que vivir en Madrid es un derecho, que se tiene que garantizar desde las políticas públicas y que el Ayuntamiento tiene que cambiar esa visión mercantilista que tiene por una que garantice el poder vivir con dignidad en esta ciudad".