Martín afirma que la Comunidad "boicotea cualquier relación" con el Gobierno de España y pide "cambiar de actitud"

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que desde que está en el cargo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "ha boicoteado cualquier tipo de relación" y ha pedido "cambiar de actitud"

Así lo ha expresado este sábado ante los medios de comunicación desde Guadalix de la Sierra tras ser preguntado por la ruptura de relaciones del PP de Madrid por asegurar que la Comunidad de Madrid "abocó a 7.291 mayores a una muerte cruel e indigna".

"Son muy cansinos. No sé qué van a romper ahora que no hayan roto desde siempre. Lo que les pido es que cambien de actitud, que dejen de romper y empiecen a construir. Yo les voy a estar esperando siempre, como llevo haciendo dos años, para construir. No voy a entrar en más provocaciones ni en más historias que es lo que buscan continuamente", ha manifestado.

Martín ha recalcado que "hay muchísima ciudadanía que está esperando" a que "sean capaces de trabajar conjuntamente", por lo que ha insistido en que trabajará con "total naturalidad, a disposición de todas las administraciones porque es su responsabilidad".

"Llevo dos años como delegado del Gobierno de España y desde el primer momento he planteado como una prioridad el poder trabajar conjuntamente con el resto de administraciones, es lo que determina la ley y es lo que siempre he tratado de procurar. Desde el minuto cero me he encontrado con el rechazo por parte de la Comunidad y de algunos ayuntamientos por instrucciones claras del PP de Madrid, que hacen un flaco favor a la ciudadanía", ha lamentado.

"HAY QUE TRABAJAR JUNTOS"

Asimismo, ha recalcado que "no va a entrar en esas polémicas" y ha reiterado en que "seguirá trabajando en favor de los vecinos de Madrid". Por ello, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo autonómico y al PP que "cambien de una vez por todas y permitan aprovechar este tiempo para encontrar soluciones y trabajar conjuntamente".

"Claro que hay diferencias, que son legítimas, y se puede trabajar en paralelo, pero institucionalmente lo que nos corresponde es trabajar juntos, colaborar, buscar espacios y oportunidades en las que podamos construir soluciones conjuntamente y en eso es en lo que yo voy a estar centrado cada día", ha apuntado.

Por otro lado, Martín ha subrayado que el PP "está muy nervioso" tras la ruptura de relaciones, que ha calificado de "un experimento que no sirve para nada porque a nadie le interesa estas cuestiones". Ha solicitado también que "dejen de distraer y dejen de fangar" y que, conjuntamente, "nos pongamos a trabajar".