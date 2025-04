Martín critica la "asfixia" de la Comunidad a la universidad pública y el "negociete" que se ha expandido en la privada

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este martes la "asfixia" a la que a su juicio somete el Gobierno regional a la Universidad Pública, al tiempo que ha denunciado el "negociete" que se ha expandido en las universidades privadas en Madrid.

Preguntado por este asunto tras su visita a las zonas inundadas por las lluvias de marzo en San Fernando de Henares, Martín ha explicado que Pedro Sánchez lo que manifestó ayer fue el total compromiso del Gobierno de España "con una educación universitaria de calidad, y eso significa por un lado reforzar, continuar reforzando la universidad pública, y también controlar para que por la vía de la universidad privada no se haga un negociete como el que se ha expandido en la Comunidad de Madrid de una manera muy significativa en los últimos años, a costa de la calidad de esos servicios supuestamente universitarios".

El delegado ha precisado que eso no tiene nada que ver con ir contra la universidad privada, pero que por esta vía "se han producido algunos casos, demasiados casos, en los que se están dando títulos simplemente por el hecho de pagarlos".

Por lo tanto, el representante del Gobierno de España en Madrid ha señalado que por el bien de la universidad, de la universidad en su conjunto, por la calidad educativa de todos los jóvenes, "es importantísimo el paso adelante" que dio ayer el Gobierno de España y su presidente, en una cuestión que "no es nueva".

"Yo creo que es preciso señalar, y quizá por eso está molesta la señora Díaz Ayuso, que el compromiso del gobierno de España lo que significa es que se ha incrementado en un 50% la inversión en las universidades públicas que pone el gobierno de España, mientras que la comunidad de Madrid, desde el año 2016, esta inversión se ha reducido en un 30%", ha manifestado.

Aún más, Martín ha indicado que las universidades públicas madrileñas están "absolutamente asfixiadas" en su financiación. "No lo digo yo, no lo dice el Gobierno de España, lo dicen sus rectores, lo dicen sus estudiantes, lo dice toda la comunidad educativa: la Comunidad de Madrid ha reducido en un 30% la financiación de la universidad pública en Madrid, mientras el Gobierno de España ha incrementado en un 50% su dotación y eso que no es su competencia".

"Por lo tanto, creo que el compromiso con la educación de calidad, con la educación pública y también con la educación privada, que hace las cosas bien, es total. Los que tienen que estar preocupados son los que han montado esos chiringuitos contra los que, desde luego, se va a luchar porque devalúan la calidad educativa de nuestra región. Y si la señora Díaz Ayuso defiende esos chiringuitos, nos tendrá que explicar por qué", ha apostillado el delegado.